Aprovat el projecte per construir un carril bici a l'N‑340 a Tarragona

El(Mitma) ha aprovat provisionalment i ha sotmès a tràmit d'informació pública el projecte per a lai vianants a l'i a l', al seu pas perD'aquesta manera, la ciutat s'unirà ambper una banda, i vorejarà l'entorn del, per l'altra. El govern espanyol també ha donat llum verda a la col·locació de pantalles acústiques a l', just a la zona coneguda com a primer cinturó de Tarragona. Aquestes actuacions també inclouen el traspàs dels trams de carretera afectats a l'Ajuntament de Tarragona, qui passarà a encarregar-se de la seva conservació i manteniment.Segons el Ministeri, l'objectiu del projecte és millorar la seguretat vial en ambdues carreteres, tenint especial cura sobre el usuaris més vulnerables. També es vol reduir la contaminació acústica de la zona més pròxima a l'autopista.