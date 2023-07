Medicina i Bioquímica, les carreres amb nota de tall més alta a la URV

Un total dehan escollit estudiar a laen primera preferència, la qual cosa representa, ja que la URV ofereix un total de 3.712 places de nou accés. Tenint en compte totes les preferències, 4.411 alumnes han estat assignats a la URV per al proper curs 2023-24, inclosos els centres adscrits. És una xifra un, quan els alumnes assignats en el primer procés d’assignació van ser 4.174.El nombre de places assignades és ara superior a les disponibles perquè no s’arriben a matricular tots els alumnes i en les següents assignacions es produeixen moviments entre graus i universitats. De les dades que avui ha fet públiques el, es desprèn que la demanda continua incrementant després de la recuperació que es va iniciar el curs 2018-19, com ho està fent a tot el sistema universitari per l’arribada a l’edat d’accés a la universitat dels nois i noies nascuts a principi dels anys 2000.(12,768),el doble grau eni en(12,47)i el grau en(12,168) tornen a ser els tres ensenyaments per als quals cal una nota de tall més alta per accedir-hi, per. Medicina és, a més, un dels cinc graus amb la nota de tall més alta de tot el sistema universitari català. Tres estudis més de la URV tenen una nota de tall per sobre de l’11 i deu més per sobre de 10.D'altra banda, el grau d'(11,356 a Tarragona, 10,924 a Tortosa, 10,845 al Vendrell i 10,736 a Vilafranca),(11,124),(11,067), així com el doble grau d'(10,814) són les altres notes que superen el 10 de nota de tall.Els estudis que els alumnes han sol·licitat majoritàriament en: en primer lloc, Medicina, que també és un dels deu ensenyaments més sol·licitats a Catalunya; en segon lloc, Infermeria al campus Catalunya (Tarragona); en tercer lloc, Psicologia; en quart lloc Infermeria al Campus Terres de l’Ebre (Tortosa), i en cinquè lloc Fisioteràpia.Precisament el grau en Medicina ofereix pel curs vinent(passa de 125 a 137) per l’ampliació promoguda pel Ministeri d’Universitats, a causa de l’elevada demanda del grau i de la necessitat de professionals. No obstant això, la ràtio entre demanda i oferta per aquests estudis és de 4,70 sol·licitants per plaça.A partir del divendres 14 de juliol i fins al dia 19 del mateix mes, els estudiants de primer curs a qui ja s’ha assignat plaça en primera preferència podran fer la matrícula a la URV. Els dies 26 i 27 de juliol es podran matricular els que han estat assignats en les altres preferències. Es pot accedir a la matrícula i consultar el calendari al web d’Admissió i Matrícula.