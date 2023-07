El Govern atura la tramitació del projecte de la MAT Valmuel‑Begues

Informe vinculant



Elha emès el tercer informe desfavorable que impedeix la tramitació de la. Segons el responsable de la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural,, l'avaluació d'impacte ambiental del projecte està condicionada a l'informe de biodiversitat, el qual no podrà ser favorable fins que els promotors de la MAT aportin més informació.disposa d'un termini deque acaba a l'octubre per presentar tota la documentació requerida. "En aquests moments, el projecte no es pot executar, està aturat", ha afirmat. També ha carregat contra elperquè considera que "defuig" de la seva responsabilitat.La direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d'Acció Climàtica va emetre el primer informe desfavorable el 2021. Llavors va al·legar que els promotors no havien aportat informació "suficient" perquè poguessin valorar el projecte., ja que la documentació aportada per l'empresa promotora continua sent "deficitària i inconcreta", segons Vilahur."Estem parlant de projectes extremadament complexos, que afecten centenars de quilòmetres,, zones de nidificació o de poblacions d'espècies amenaçades, tant de fauna com de flora, per tant, són projectes que necessiten d'una gran informació i anàlisis sobre els impactes ambientals, les mesures correctores, compensatòries; i en aquest cas", ha concretat.De fet, el director general ha assegurat que la MAT Valmuel-Begues és un cas de "deslleialtat institucional" perquè el Ministeri per la Transició Energètica va emetre el document d'impacte ambiental condicionat a l'informe de biodiversitat de la Generalitat. En aquest sentit, ha asseverat que"És una praxi perillosa que obre a la porta a què les coses no es facin com s'haurien de fer, en què lavagi en detriment de la natura i conservació dels serveis ecosistèmics del nostre país i, per tant, des del Govern defensem que necessitem una transició renovable, que no vagi en detriment dels altres grans reptes ambiental i socials del país", ha afegit. A més, ha dit que la delegació de decidir si el projecte és "viable en base el vector de biodiversitat, és un element inaudit".Vilahur ha afirmat que l'informe de biodiversitat és vinculant perquè ho recull la mateixa declaració d'impacte ambiental del ministeri. Per això, argumenta, que no presentaran altres al·legacions al projecte. Amb tot, no ha descartat que des de la direcció general d'Energia puguin emprendre accions. "El projecte no es pot executar, està aturat, la promotora no pot demanar la llicència d'obres mentre l'informe de biodiversitat no sigui favorable; creiem que s'ha de fer molta feina i serà extremadament complicat assumir l'avaluació d'impacte ambiental", ha insistit.Forestalia disposa d'un termini de sis mesos, que va començar al mes de maig per aportar tota la documentació requerida pel Departament si vol executar la instal·lació de la línia de molta alta tensió. "Queden tres mesos i mig per poder resoldre aquesta qüestió, que en altres casos ens ha dut a anys de gestions, negociacions i debats sobre la presència d'espècies amenaçades, com gestionar-les, etc.", ha tancat el director general.La MAT Valmuel-Begues és un projecte de titularitat privada i d'ús exclusiu del seu promotor, l'empresa Forestalia. La línia aèria d'alta tensió (400 KV) tindrà 182,22 quilòmetres de longitud, amb afectació a Catalunya de 140,23 quilòmetres. Concretament, afectarà a més de 631 hectàrees i travessarà vuit comarques catalanes, des de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona fins al Penedès. Si s'acaba donant llum verda, està previst que es construeixin 378 torres metàl·liques de prop de 90 metres d'alçada, 34 metres entre extrems i afectant 55 metres d'amplada de servitud.