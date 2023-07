Lainforma de la mort d'una persona aquest matí, a la. Es tracta d'un home, de 87 anys, veí de. L'home ha estat trobat inconscient dins de l'aigua per uns surfistes, que l'han tret a la sorra.Al lloc dels fets, s'hi han desplaçat tres dotacions de la Policia Local, tres del Servei d'Emergències de Catalunya i una de Bombers, també Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. Malgrat les maniobres de reanimació, no ha estat possible salvar-li la vida.Les platges de Torredembarra es troben en temporada alta, amb Servei de Vigilància i Socorrisme, de dos quarts d'onze del matí a vuit del vespre. A la platja de la Paella, onejava avui bandera groga. L'Ajuntament de Torredembarra trasllada el seu condol a familiars i amics.