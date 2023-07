Quatre turistes francesos a Salou lloguen una barca sense tenir titulació i acaben perdent-ne el control

Durant la tarda del dissabte, mentre la patrulla delnavegava per la costa de, a l'espigó proper del Port de Salou hi havia diverses persones expectants amb el que estava succeint amb una barca. I és quen'havien perdut el control, en haver-la llogat sense tenir la titulació necessària.L'embarcació es trobava a la deriva, amb el motor apagat i estava intentant ser remolcada per dues petites embarcacions més a través d'una corda per ser allunyada de les roques. Malgrat això, no aconseguia sortir de la zona propera a l'espigó pel fet que la seva àncora estava fondejada i sense possibilitat de ser recuperada ja que estava bloquejada.La nau va ser abordada pels agents de la Benemèrita, i un d'ells es va submergir a l'aigua per tal de fer el rescat. No es van haver de lamentar lesions personals ni danys a l'embarcació.