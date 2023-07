L'acusat d'intentar matar un altre home amb una destral al Rourell declara que va llençar-li un pal en defensa pròpia

Discrepàncies entre els metges forenses

Declaració de la víctima

El fiscal manté els deu anys de presó

L'acusat d' intentar matar a un altre home amb una destral en una masia del Rourell el juliol de l'any 2019 ha declarat que es pensava que li havia llençat un pal i que ho va fer en defesa pròpia. En la seva declaració,per reclamar-li que hi feia en l'habitatge i que el va fer caure a terra amb un cop. "Crec que faig llençar el pal a fora i va tocar a la taula de pedra, vaig sentir un", ha afirmat. També ha assegurat que va tenir molta por i queper demanar ajudar tant per ell com per la víctima. La seva lletrada ha defensat que el jove no tenia la intenció de matar. El judici ha quedataquest dimarts.L'acusat ha explicat que estava sol al mas la nit del 12 de juliol de 2019 quan. Segons la seva versió, la víctima va entrar a la finca per preguntar-li qui era ell i va començar a donar tombs al voltant de la casa. "Quan vaig veure com actuava, amb el seu to de veu, vaig veure que no venia de forma amistosa, em va dir que aquella era casa seva, jo estava molt nerviós i espantat, tot va passar molt de pressa", ha declarat. A més, ha afirmat que li va demanar que marxés de casa seva.Així mateix, ha assegurat que l'home el va colpejar i el va fer caure a terra. Ha explicat que tenia diversos pals i una destral al costat de la xemeneia per tallar fusta per fer foc i que durant la baralla va agafar un dels pal i el va llençar, sense ser conscient que era una destral. Ha reiterat que estava molt espantant perquè no coneixia a l'home i que va trucar al 112 per demanar ajuda. Després dels fets, diu, es va amagar darrere d'uns esbarzers per por pel fet que la víctima pogués tornar per agredir-lo.En la seva declaració, també ha detallat que va trucar a la que llavors era la seva sogra i que quan van arribar vam marxar cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Campclar per explicar els fets. Amb tot, l'acusat ha dit que no recorda quan es va canviar els pantalons plens de sang i si n'hi havia molta al voltant de la moto i del porxo del mas, tal com van testificar diversos mossos aquest dilluns, quan va arrencar el judici.També ha assenyalat que el seu pare havia arribat amb un acord amb els propietaris de la masia per fer-hi obres a canvi de viure-hi, i que tenien un contracte de lloguer. L'acusat ha assegurat que els propietaris eren coneixedors que hi vivien amb els seus germans i que no els "agradava" que hi fossin. A banda, ha declarat que quan va arribar a la comissaria els mossos li van preguntar si era el de la destral del Rourell i, que immediatament, el van detenir. Llavors, va optar per no declarar en seu policial.En la vista d'aquest dimarts, també han declarat tres metges forenses, un d'ells proposats per la defensa, els quals han mostrat discrepàncies sobre els danys i les seqüeles que va patir la víctima arran del cop de destral. Les dues metges forenses han ratificat els informes, en els quals s'indica que la víctima va patir lesions consistents en un traumatisme cranioencefàlic amb fractura oberta frontó-parietal esquerra.Arran de les lesions, l'home va estar quatre dies a l'UCI, d'un total de dinou d'hospitalització i en va necessitar 432 per recuperar-se. Segons les forenses, les lesions van provocar-li seqüeles greus, com un trastorn cognitiu i danys neuropsicològics, que li van afectar la memòria, la parla, i li impedien exercir la seva professió de metge. A més, han afirmat que les lesions són compatibles amb el cop d'una destral tant per la banda de fil -la que talla- com pel tors i que les ferides van suposar un "risc vital important per l'home".En canvi, el metge forense proposat per la defensa ha assegurat que les ferides es van causar arran d'una baralla i no pas per una agressió. El forense ha considerat que pel tipus de lesió "és més apropiat dir que es va fer amb el dors de la destral perquè va ser una lesió rectangular, si s'hagués fet amb el fil hagués sigut més llarga i més fina", ha asseverat. També ha destacat que la víctima patia un trastorn bipolar i que tenia dependència a la cocaïna, entre altres substàncies.La víctima va morir l'any 2022 per una cardiopatia, però en la sessió d'aquest dimarts s'ha llegit la declaració prestada en seu judicial. Llavors, va explicar que es va dirigir a la masia amb la moto del seu amic, just després de sopar, perquè prèviament havia vist que el mas estava en males condicions. Va dir que quan hi va entrar, li va dir a l'acusat que no hi podia ser allí. Va afirmar que l'investigat estava molt alterat i que quan va trucar al fill dels propietaris es va "violentar". També va declarar que de "forma inexplicable" l'acusat va començar a colpejar-lo.La seva declaració també recull que va perdre molta sang i que va retornar cap al casal del poble descalç, on el van socórrer fins que van arribar els serveis d'emergències. A banda, també s'ha llegit la declaració de la propietària que va explicar que va ser coneixedora dels fets després que passessin i que tenien un part del mas llogat, a canvi que els llogaters hi fessin unes obres.El ministeri públic ha mantingut la pena de deu anys de presó pel delicte d'assassinat en grau de temptativa, tot i que ha modificat parcialment les seves conclusions finals, ja que ha retirat l'atenuant de confessió i ha afegit la petició de llibertat vigilada per un període de cinc anys. També ha mantingut la petició de la responsabilitat civil, xifrada en més de 190.000 euros, per als hereus de la víctima.El fiscal ha afirmat que la declaració de l'acusat no és una explicació "veraç" ni "coherent" i que la personació a la comissaria dels mossos buscar donar una aparença de col·laboració, però sense ser-ho. "Tenia més elements de sobreactuació per intentar eludir aquesta responsabilitat que hi podia incórrer", ha dit. També ha assegurat que l'acusat tenia la intenció de matar perquè el cop es va fer amb una destral i a la zona del crani.Per la seva banda, l'advocada de l'investigat ha reclamat l'absolució i ha dit que el jove va actuar per la "por insuperable" davant de la situació. Ha afirmat que el seu representant mai va tenir la intenció de matar a la víctima i que va trucar als serveis d'emergències per demanar socors tant per ell com per l'altre home quan va escoltar els seus gemecs, malgrat que es trobés en una situació de pànic.Alhora, ha considerat que s'ha de tenir en compte l'atenuat de confessió perquè es va personar a la comissaria. "El màxim seria una imprudència per tirar el pal, demanen una sentència absolutòria i subsidiàriament que sigui per lesions perquè ha quedat acreditat que no hi havia intenció de matar", ha afegit.