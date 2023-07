Demanen dos anys de presó a dos antifeixistes de Valls per presumptament colpejar mossos

Reclamen l'absolució

Lademana un any i mig i dos anys deper aper haver colpejat mossos d'esquadra en unael febrer del 2021. En l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés l'ACN, el ministeri fiscal els acusa d'contra agents de la Brimo durant la manifestació per rebutjar un acte de Vox en el marc de les eleccions catalanes del 14-F.La titular delels va processar per desordres públics. Els investigats van rebre divendres passat la notificació de l’obertura del judici oral i la petició del fiscal. Les entitats independentistes reclamen la seva absolució i denuncien que es tracta d'una causa repressiva.Segons l'escrit del ministeri fiscal, el 7 de febrer de 2021, els participants en la protesta van. També van verbalitzar expressions ofensives tant contra ells com contra els mossos perquè feien un cordó policial per impedir el pas dels manifestants.En el seu escrit, el fiscal assenyala que un dels investigats va donar un cop, amb la mà, a la cara d'un agent i que aquest li va propinar unper "garantir la zona de seguretat". Això, sosté, va provocar que un grup de manifestants ataqués a l'agent i que un altre mosso també hi actués.Segons l', el cop li va suposar una lesió al canell al policia que va requerir-li. Així mateix, el fiscal també assegura que en el transcurs de la protesta el mateix investigat també va propinar un cop de peu al braç d'un altre agent, el qual reclama una compensació, ja que, diu, arran de l'agressió va necessitar quatre dies de curació, dos d'ells impeditius.Pel que fa a l'altre investigat, el ministeri públic subratlla que va colpejar amb una un altre agent i que no se'l va poder identificar perquè duia una. Per això, li afegeix l'i li demana una pena de dos anys de presó.Segons els investigats, l'acusació particular exercida pels Mossos d'Esquadra, també els demana dos anys de presó pels mateixos delictes.En un comunicat, les entitats independentistes -- han recordat que la manifestació va ser "multitudinària" i que va transcórrer amb "normalitat" fins que lava carregar en dues ocasions contra els antifeixistes i independentistes. També han afirmat que els Mossos van detenir les dues persones encausades mesos després de la protesta."Els delictes que se’ls imputen es basen en les declaracions policials i en unes suposades lesions mínimes difícilment atribuïbles al transcurs de la manifestació", han manifestat. En el cas d'un d'ells, Carles Heredia, expliquen, es va fer la detenció poc després de difondre la "brutalitat policial i la repressió" durant les protestes per l’empresonament de Pablo Hasel, tal com ja havia fet durant les protestes postsentència.Alhora, també denuncien que les detencions es van fer per una investigació del "recentment creatde la Brimo, que crea per primer cop als Mossos un grup d'investigació propi per encausar manifestants, independentistes i antifeixistes. Això, sostenen, conjuntament amb l’existència "reconeguda de fitxers polítics il·legals d’activistes", així com les "constants identificacions i seguiments polítics, posen en dubte la veritable naturalesa d’aquesta causa repressiva".Per tot plegat, exigeixen l’absolució dels dos investigats i "proclamem el dret de manifestació".