Junts demana a PSOE i PP que es comprometin a fer marxa enrere i aturin la MAT a les comarques del sud de Catalunya

El cap de llista deal Congrés dels Diputats per al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès,, ha demanat que el pròxim govern espanyol, estigui en mans del PSOE o del PP, es comprometi a fer marxa enrere ique projecta l’estat espanyol a sis comarques del sud de Catalunya.“És una cicatriu enorme que trinxarà el territori: amb. Són torres d’una altura superior al campanar més alt de Catalunya i d’una amplada superior a una piscina olímpica”, ha afirmat en una roda de premsa a, acompanyat de la número 2 de la llista,, i de l’alcalde de la localitat i número 6 de la candidatura,, de l’alcaldessa de, i del membre de la llista,Segons Cruset, “aquesta infraestructura faraònica deixarà una petjada irreparable a bona part del sud de Catalunya: als municipis, en finques, conreus, espais naturals, camins, patrimoni cultural i paisatgístic…”. Per això, ha defensat que, des de Junts, “farem tot el possible al Congrés dels Diputats perquè el nou Govern espanyol aturi aquesta salvatjada. Ens hi oposem frontalment i compartim el rebuig dels nostres municipis i comarques davant d’aquesta infraestructura totalment desmesurada, desproporcionada i sense cap mensa de sentit”, ha afirmat.Així mateix, el cap de llista ha explicat que Junts defensa un model energètic renovable i descentralitzat, que promogui l’autoconsum, que sigui respectuós amb l’entorn natural i que respongui al principi de proximitat. De fet, “aquest projecte de la MAT és contrari a la Llei del Sector Elèctric, ja que es basa en la producció d’energia allunyada dels centres de consum, contrari als principis de l’Agenda 2030”, ha detallat Cruset.En paral·lel, ha concretat que Junts aposta per una xarxa elèctrica ajustada i dimensionada a les necessitats reals del territori, que opti per la integració de les energies renovables produïdes al propi territori. A parer seu, “és evident que una línia de transport que no vagi associada a una producció renovable feta a Catalunya, no aporta valor econòmic ni ens ajuda a complir amb els objectius de la nostra llei del canvi climàtic”.