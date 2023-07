Instal·len a la platja de l'Arrabassada de Tarragona un peix per recollir plàstics

Aquest dimarts el Departament de Neteja de l'ha instal·lat a la"l'únic peix que menja plàstic", una estructura en forma de peix per tal que els usuaris dipositin elsamb la finalitat de conscienciar a la ciutadania, de forma de visual, de l'impacte ambiental que provoquen els plàstics que s'aboquen en l'ecosistema marí.L'escultura està realitzada amb barres de ferro i xarxes de pesca i té una capacitat aproximada de 4 metres cúbics. Té unes mides de 2500 x 1500 x 1500 mm, amb potes regulables per a la recollida d'envasos de plàstic. L'autor de l'escultura és, delA través d'aquesta composició artística, la gent podrà observar la gran presència de plàstics que s'acumulen als nostres mars i oceans. El peix actua de contenidor de reciclatge d'envasos, de tal manera que, quan és ple, serveix d'element visual per conscienciar a les persones de l'efecte devastador que el plàstic, produeix sobre la fauna marina.La seva ubicació està pensada perquè es trobi en un lloc d'afluència de gent de manera que puguin utilitzar-lo tant els usuaris de la platja com les persones que passen pel passeig marítim.