Vila-seca recupera 27 tones de restes orgàniques d'establiments turístics en poc més d'un any

ha recuperatdes del maig del 2022, principalment dei de l'. És el balanç del tractament de deixalles d'aquest tipus des de la posada en marxa de l'. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural indica que els 27.000 quilos de residus orgànics s'han convertit en set tones de compost "d'alta qualitat".El departament també indica que l'estacionalitat turística de la zona es fa patent en les quantitats aportades, que varien dels 300 quilos setmanals a l'hivern fins al doble en temporada d'estiu. El compost obtingut té com a destí l'hort social de Càritas i l'Ajuntament.Els responsables del complex de tractament de residus han presentat aquest dijous els resultats en el marc de la conferència final del projecte europeu Sircles, un projecte en el marc del qual s'ha format 24 persones en matèria de compostatge.La iniciativa s'ha replicat al Complex Educacional de Tarragona, on s'ha instal·lat una àrea de cinc compostadors, que aviat començarà a funcionar, amb la voluntat de ser inspiració per a la creació d'altres plantes de compostatge a la zona.Sircles és un projecte que explora noves oportunitats d'ocupació adreçades a col·lectius en situació de vulnerabilitat. El programa aplica un model d'economia circular en l'àmbit del compostatge. Hi col·laboren deu socis de set països diferents, que treballen per crear nous projectes pilot d'àrees de compostatge o millorar-ne les existents.L'abast del projecte s'estén a tota la Mediterrània, amb quatre projectes pilot a l'illa d'Andros (Grècia), Bizerta (Tunísia), Biblos (Líban) i Aqaba (Jordània). A banda, a la Pulla (Itàlia) i a Ramallah (Palestina) s'està millorant l'efectivitat de plantes ja existents dins del marc de la mateixa iniciativa.