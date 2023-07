Què hi ha en joc a Tarragona pel 23‑J?

Equipaments

La demarcació deafronta el pròximuna jornada electoral a mig gas, com a la resta del país. Tot i això, els resultats de les eleccions generals espanyoles tindran efectes evidents no tan sols en la constitució del futur govern a Madrid sinó en les prioritats d'inversió enEn el cas del Camp de Tarragona, elés la gran assignatura pendent dels successius governs, però també hi ha altres reptes com ara lai Lleida, l'ampliació de carrils de l'a partir de l'Hospitalet de l'Infant, la inversió a, la mobilització del parc d'habitatges de la Sareb, entre d'altres. També hi ha qüestions més generals que toquen de prop aquestes comarques, com ara elde les àrees rurals, o la, un tema que l'extrema dreta ha posat en el punt de mira des de fa diversos anys.Pel que fa a la ciutat de Tarragona, hi ha diversos equipaments que estan pendents de rebre inversió i projecte. És el cas de la Biblioteca Provincial , que l'actual govern municipal vol que s'instal·li a l'. També, la, per a la qual hi havia anunciada una inversió de 7 milions d'euros. Alhora, l'actual govern del PSC havia plantejat diversos projectes per aquest mandat, un d'ells la, que implica la cessió de terrenys propietat d'Adif per ampliar el carrer del Mar, i garantir el projecte per al. Un cop passades les eleccions, l'alcalde Rubén Viñuales tenia previst reclamar aquestes i altres inversions.De la mateixa manera que passa a la resta del país, el Camp de Tarragona pateix un dèficit crònic en laLa futura instal·lació delper part de la Generalitat no resoldrà les dificultats amb les que els habitants del Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà i el Baix Penedès es troben diàriament. Els retards dels viatges i els vehicles antics, així com incidències reiterades en la infraestructura mateixa, són objecte de discussió política.Tot i que la líniaés una de les que compta amb més passatgers de l'Estat, les queixes són constants i des de la Generalitat ja es demana un front de país per exigir el traspàs de Rodalies A tot això, el Camp de Tarragona té un repte especialment localitzat, que és el Corredor Mediterrani, entre d'altres amb la millora del nus de Vila-seca. I és que també un dels temes clau que porten diversos partits al programa és donar sortida al trànsit de mercaderies de l'eix mediterrani cap a Europa, així com connectar-lo amb elA més a més, encara falta acabar de concretar què passarà amb l'espai de les vies desmantellades entre l'Hospitalet de l'Infant i Salou.continua portant cua una dècada després d'inaugurar el primer tram, entre Tarragona i la Pobla de Mafumet. Aquesta carretera inicialment havia d'unir Tarragona amb Lleida, connectant-se amb l', però encara està en redacció el projecte de connexió entre Lilla, a Montblanc, i l'autopista cap a Lleida. Una altra inversió reivindicada és l'ampliació de carrils a l'al tram sud, passat l'Hospitalet de l'Infant.També la mobilització del parc d'habitatges per engruixir elque la Sareb té a tot l'Estat, i que al Camp de Tarragona és significativament dens, és una política que dependrà del ritme que marqui Madrid. Tot i que l'anunci d'intervenció estatal en aquesta borsa d'habitatges es va fer entrat aquest 2023, l'execució de polítiques per fer-ho possible està essent lenta i, en cas que canviïn les prioritats del govern espanyol, podria quedar totalment ancorada. La de Tarragona és, de fet, la, i a nivell estatal només és superada per València i Castelló. La falta d'habitatge és, de fet, una de les polítiques clau a l'hora de frenar el despoblament a les zones rurals, si bé altres administracions ja estan treballant en la dotació de serveis que permetin l'atracció de nous veïns.Si les Terres de l'Ebre són la vegueria amb un major índex de coneixement i ús de la llengua catalana, el Camp de Tarragona es troba a la cua. En aquest sentit, la victòria de partits que prometen tallar l'aixeta a les polítiques de foment de la llengua catalana afecten de ple la demarcació i, especialment, els municipis de la Costa Daurada Una de les incògnites de les eleccions del 23 de juliol és sitornarà a ser o no la força més votada. Ho va ser el 2019, quan els de-que repeteix com a candidat- van superar el PSC tant al novembre com també mesos abans, a l'abril. Amb 2 diputats per a les dues primeres formacions, no va quedar espai ni per a Vox, ni per al PP, ni per a Ciutadans, ni tampoc per a la CUP. Tots ells van aconseguir més del 5% dels vots emesos, però només els Comuns i Junts van assolir 1 diputat. Pel que fa al Senat, ERC es va endur la majoria (3) i el PSC el restant (1). Amb la davallada del suport als partits independentistes i la campanya per l'abstenció, però, la victòria independentista està també en joc.