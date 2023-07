ERC assegura l'estabilitat del govern de Pere Granados (Sumem‑PSC)

, alcalde pel grup municipal de Sumem per Salou-PSC, i, regidor i portaveu del grup municipal d’han signat un principi d’i fer possible el "desenvolupament consensuat de tots aquells projectes de transformació pel progrés i el benestar social de Salou, i aquelles polítiques al servei dels interessos de Salou”.Ambdós grups municipals manifesten que aquest acord està també; per la cohesió i la suma d’esforços, i pels principis de corresponsabilitat, lleialtat, confiança, cooperació i treball en equip, per generar la necessària unitat i coherència en l’acció de govern, dirigida a millorar la qualitat de vida i benestar dels ciutadans, a impulsar l’economia productiva, la creació de llocs de treball, la sostenibilitat i la lluita contra la discriminació i les desigualtats”.També, entre els objectius que es marquen és que Salou “sigui situat al centre de tota l’activitat municipal ambi amb projectes d'interès local “, on la ciutadania, “sigui posada al centre i sigui el subjecte de les polítiques municipals, amb reforç d’una administració local atenta i de proximitat, moderna i eficaç, participativa i transparent”. Quant a l’organització i les responsabilitats delegades de govern que assumirà cada grup municipal, es presentaran en l’acord i aprovació del nou cartipàs.Amb aquest acord, el govern obtindrà majoria absoluta, donat que als 8 socialistes s'hi sumaran els 4 regidors republicans, és a dir, 12 de 21.