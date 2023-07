​S'enfronta a deu anys de presó per colpejar amb una destral un altre home en una masia del Rourell l'any 2019

Entrega dels pantalons plens de sang



10 anys de presó

Un home s'enfronta a deu anys de presó per colpejar amb una destral a un altre home en una(Alt Camp) el juliol de 2019. El judici ha arrencat aquest dilluns a l'amb les declaracions de diversos testimonis, entre ells, agents delsi veïns del municipi.Segons han explicat, la víctima va anar al mas, a petició del seu propietari, per esbrinar si estava ocupada. L'home va barallar-se amb l'acusat i després va tornar al casal del poble ple de sang i amb un tall al cap "greu". Fiscalia demana deu anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i una, mentre que la defensa sol·licita l'absolució. El processat serà l'últim a declarar.El 12 de juliol de l'any 2019, la víctima va anar a veure com estava la masia on havia viscut uns anys abans i va comprovar que hi havia "alguna cosa" que "no li quadrava". L'home va sopar amb uns amics al Casal del Rourell i després de parlar amb el propietari del mas, amb qui eren amics, va decidir comprovar si l'habitatge estava ocupat. Així, ho ha detallat un dels testimonis, i amic de la víctima, que ha declarat en la vista d'aquests dilluns. Tot i que el testimoni ha dit que va intentar evitar que hi anés, no se'n va sortir, i li va deixar la seva moto per acostar-se fins a la masia, que està a poc més de 700 metres del bar on sopaven. La víctima està morta per altres circumstàncies no relacionades amb l'agressió.Segons els testimonis dels Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació i en la detenció de l'acusat, van rebre dues trucades simultànies al 112, una d'elles de l'investigat, sobre un incident greu. Un dels agents ha explicat que la masia, on van passar els fets, estava "deixada i abandonada" i que hi havia una moto a terra. "Vam entrar a l'interior de la casa, no hi havia signes de violència. Tots els fets van passar a l'exterior de la finca, on hi havia molta sang", ha afirmat un dels mossos. Aquest agent també ha declarat que van localitzar la destral en una lleixa i que estava ensangonada.Un altre mosso ha afirmat que el detingut es va presentar de forma a voluntària a la comissaria de Campclar i que els va explicar, de forma espontània, la seva versió. "Ens va dir que s'havia defensat i que va agafar un objecte amb el qual no sabia on havia colpejat", ha assenyalat el testimoni. Un altre agent ha explicat que quan van arribar al bar municipal del Rourell van veure un home a terra amb molta sang. "Li retenim el cap perquè tenia molta sang, n'havia perdut, demanem que es mantingui despert, patíem per la seva vida", ha dit l'agent. Alhora, ha destacat que la víctima els va dir poques coses i que havia tornat cap al casal per demanar socors.Així mateix, un altre agent de la policia catalana ha subratllat que l'investigat estava "bastant nerviós" quan va acudir a la comissaria i que els va explicar que havia marxat del mas perquè es va posar nerviós. "Estava alterat, com a detingut no pots entrar en un calabós amb sang, el vaig convèncer per anar a l'hospital de Santa Tecla, per acreditar que també l'havien agredit", ha remarcat el testimoni en la seva declaració. També ha afirmat que el processat s'havia canviat de roba i que la parella d'aquell moment els va entregar els pantalons plens de sang.En la vista d'aquest dilluns han declarat altres testimonis com amics de la víctima, la propietària del Casal o l'exparella i el pare de l'acusat. Els primers han assegurat que quan van veure l'home ple de sang es pensaven que era una broma. "Va demanar ajudar al meu home, li vam taponar la ferida, era molt contundent, no parlava gairebé i només deia que m'han atacat", ha dit una de les testimonis.Pel que fa a l'exparella del processat, ha declarat que sopava amb els seus pares a Vilallonga quan van rebre la trucada d'ell i van decidir anar-lo a buscar. Ha asseverat que estava espantant perquè deia que li havien entrat a casa. "Vaig observar que hi havia una moto a terra i sang. Estava espantat, nerviós, malament, plorant. La meva mare li va dir que es tranquil·litzés i que els mossos ho arreglaria", ha assegurat la testimoni. Ella va entrar a la masia i va agafar roba neta perquè es canviés. Després, diu, van marxar cap a la comissaria a explicar els fets i ha certificat que va entregar els pantalons ensagnats als mossos.La jove també ha explicat que feia temps que els pares de l'acusat havien llogat la masia. Un argument que ha ratificat el pare de l'investigat. L'home ha afirmat que tenia un contracte per cinc anys, amb data d'1 de desembre de 2016, i que havien acordat amb els propietaris que hi farien obres a canvi de viure-hi. Ha explicat que hi vivien els seus fills, ja que ell havia marxat a treballar al Regne Unit. "Els propietaris sabien que continuàvem vivint allí", ha afegit el pare de l'investigat.Finalment, el fill de la propietària del mas i amic de la víctima ha declarat que li va demanar a la víctima que comprovés si hi havia algú vivint, després que aquest li truqués per dir-li que la masia es trobava en "molt males condicions". "Li vaig dir que hi anés l'endemà- no de nit- i en cap cas que si hi hagués algú que el fes fora", ha manifestat. Ha reconegut que la seva mare tenia un contracte amb el pare de l'acusat, però que no estava al corrent de la situació en el moment dels fets. El judici continuarà aquest dimarts amb la pràctica de les pericials, les documentals i la declaració de l'acusat.El ministeri públic demana deu anys de presó pel delicte d'assassinat en grau de temptativa, la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se durant un període de quinze anys. A més, sol·licita una indemnització per responsabilitat civil de 23.896, 80 euros per lesions i 166.185,40 per les seqüeles. En canvi, la lletrada defensora demana la seva absolució.