L'alcalde i quatre regidores treuen a passejar els seus gossos per celebrar la recuperació de l'àrea autoritzada a la platja del Miracle

La platja del Miracle, senyalitzada en la part autoritzada per a gossos. Foto: Josep M. Llauradó

Dia d'estrena, aquest dilluns al matí, poc abans que es posés en marxa el servei de vigilància de les platges de Tarragona. I és que dos anys després s'ha recuperat l'àrea de bany autoritzat per a, a la. L'espai tan sols està senyalitzat perquè tal com ha afirmat la regidora de Benestar Animal,, el nou govern no ha estat a temps de tramitar de nou la instal·lació d'una tanca, tot i que tenen previst treballar-hi de cara a l'estiu vinent.Era una de les demandes més esteses i, de fet, sense donar cap motiu, l'anterior executiu hi havia renunciat. Per això l'i quatre regidores -- han decidit celebrar-ho passejant els seus gossos en aquest indret proper al Fortí de la Reina. La zona habilitada és considerablement superior a la que es va inaugurar al 2021 i comprèn tota la platja que hi ha davant de la plataforma de ciment i l'aparcament, és a dir, uns 220 metres lineals, quatre vegades més que l'àrea anterior.I és que l'ordenança de convència cívica tarragonina tipifica sancions pel sol fet de passejar amb gossos a les platges. Només els gossos guia es lliuren d'aquesta prohibició, però la major sensibilització en aquesta qüestió ha provocat en els darrers anys que es promoguin espais habilitats, com és el cas de la platja del Miracle. Des de l'Ajuntament de Tarragona es mostren "segurs" que l'ús serà molt important i que hi haurà prou demanda com per ampliar-ho a altres platges.Ho deia Sandra Ramos, que ha destacat al costat del seu bichón habanero que. Les senyalitzacions, en català, castellà, anglès i francès, informen de les condicions d'ús d'aquest espai, que demanen mantenir-ho tot net i els, a diferència de l'anterior ocasió en què Tarragona va comptar amb un espai per a ells a la platja.Precisament durant les fotografies llançades a posteriori a l'atenció als mitjans la regidora Montse Adan ha patit la fugida del seu gos golden, incomplint momentàniament la normativa fixada. Tots plegats, en un ambient distès, s'han reunit a la vora de l'aigua: Rubén Viñuales amb el seu gos trapella de mescla de races bichón maltès i gos ratoner; també Isabel Mascaró amb el seu Teckel; i Cecilia Mangini amb el seu Parson Russell Terrier.