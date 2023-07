​La conductora d'una furgoneta mor en un xoc frontal amb un camió a l'N-420 a Marçà, al Priorat

Laaquest dilluns en un xoc frontal amb un camió a l'N-420, a l'altura del punt quilomètric 839.5 a(Priorat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Elshan rebut l'avís a les 9 h. Per causes que s'investiguen, la furgoneta i el camió han xocat frontalment i, a conseqüència de l'accident, ha mort la conductora del primer vehicle.El conductor del camió ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital de Móra d'Ebre. Arran de la incidència, s’han activat nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, vuit dotacions de Bombers i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM. Quant a l’afectació viària, la via s'ha tallat en tots dos sentits de la marxa.A més a més,Davant d'això, Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).