​Intercepten un dron sobrevolant Tarragona sense permís durant el Concurs de Focs Artificials

La, en un operatiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, ha interceptat unque sobrevolava Tarragona durant el. Els agents ja ho han denunciat a l'(AESA), qui determinarà la gravetat de la infracció i multarà el pilot. Les sancions per volar sense permisos oscil·len entre els 3.000 i els 250.000 euros. Durant els quatre dies que ha durat el concurs s'han localitzat fins a set aeronaus que intentaven captar les millors imatges del certamen des de l'aire. De fet, fonts de la Unitat de Drons de la Guàrdia Urbana de Tarragona han assegurat a l'ACN que ja han obert una investigació per interceptar un segon dron.Els agents alerten que les infraccions per sobrevolar Tarragona augmenten amb l'arribada de l'estiu, quan moltes persones sobrevolen la ciutat sense saber els riscos que comporta per a la seguretat ciutadana. Asseguren que aquestes aeronaus "no són una joguina" i que requereixen de diversos permisos, sobretot, tenint en compte que la ciutat es troba a prop d'un aeroport.