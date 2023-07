El Ball de Diables de Tarragona denuncia una agressió sexual durant un correfoc a Sitges

Elha denunciat que una membre de l'entitat ha patit unadurant la celebració d'un correfoc a Sitges divendres passat. Segons un comunicat oficial publicat via Twitter i signat per aquesta entitat i sis més, l'agressió va tenir lloc en el marc del. "Amb el pretext de festes populars al carrer multitudinàries hi ha persones que aprofiten per cometre agressions, de manera grupal i emparats per la foscor del moment i la festa", recull el comunicat. El Ball de Diables de Tarragona i la resta d'entitats populars reivindiquen ampliar i millorar els protocols en aquests espais per evitar que es produeixin i respondre de forma àgil en cas d'agressió.En el comunicat també donen tot el suport a la membre que ha patit l'agressió i expressen el rebuig "total".L'Ajuntament de Sitges també ha rebutjat l'agressió i ha ofert suport a la víctima. El consistori ha explicat que tan bon punt va tenir coneixement dels fets, dissabte a la tarda, es va contactar amb la persona, tant des de la Policia Local com des del SIAD i recorda que per activar el protocol cal informar la policia o dirigir-se alL'alcaldessa,, ha apuntat que aquestes violències no poden tenir cabuda "ni a la cultura popular ni enlloc".