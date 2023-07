​Mellado (PSC) defensa una feina «impecable» del govern de Sánchez que s'ha traduït en «progrés» a Tarragona

Viñuales diu que el 23-J és triar entre "progrés" o una "Espanya preconstitucional"

La candidata del PSC a Tarragona,, ha reivindicat la gestió del govern decom una "fulla de serveis impecable" que s'ha traduït en millores socials i inversions a la demarcació. En un acte amb el secretari general del partit,, i la cap de llista pel 23-J,, Mellado ha destacat les inversions en la novao la finalització de l'i, en l'àmbit social, ha detallat ques'han beneficiat a les comarques dede l'augment de les pensions, entre altres xifres que ha donat en la intervenció al. Mellado ha demanat "omplir les urnes de vots socialistes" perquè, ha assegurat, converteixen "els vots en progrés".En un acte aquest diumenge a Tarragona, Mellado ha recordat que els socialistes van guanyar en nombre de vots a Catalunya en lesi que aquests resultats els "encoratgen" de cara al 23-J.La socialista ha dit que no li sorprenen els resultats dels passats comicis: "Nosaltres convertim cada vot en benestar per a les persones i les famílies; en oportunitats per als joves; en; en lluita pel canvi climàtic; en una economia moderna i en empreses competitives al món. Nosaltres convertim els vots en progrés".En aquest sentit i de cara al 23 de juliol, la cap de llista del PSC a Tarragona ha afirmat que els socialistes són el "partit de la majoria social del país" i ha preferit no centrar-se en la "por" que fa un eventual executiu de, sinó en la gestió del govern liderat per Pedro Sánchez en els últims anys.Mellado ha volgut posar el focus en les millores per als tarragonins que han suposat les polítiques econòmiques i socials de l'actual govern espanyol. Segons xifres que ha fet servir, els contractes indefinits s'han multiplicat per quatre a la demarcació de Tarragona i hi ha 31.809 persones més que el 2018 afiliades a laLa candidata també ha defensat les inversions en infraestructures, com en la nova terminal de creuers, l'aeroport de Reus i l'A-27 o el compliment de l'alliberament dels petges. Mellado ha sostingut que aquestes inversions permeten "modernitzar" l'economia de la demarcació i alhora "avançar per ser més sostenibles".L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha demanat posar fi al "mantra" segons el qual l'economia "va bé amb la dreta" i també ha reivindicat la gestió de l'actual govern espanyol en afirmar que "defensar Espanya és; és la reforma laboral; avançar en drets civils com l'o l'".L'alcalde del PSC ha plantejat que el 23-J es tracta de decidir entre "avançar o retrocedir", entre "continuar amb el progrés o anar a una Espanya preconstitucional", entre "Pedro Sánchez o Feijóo i Abascal" i ha advertit que el 24 de juliol serà "massa tard" per escollir.