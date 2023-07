Només cinc partits fan la primera encartellada a Tarragona en unes eleccions en què un sol escó pot ser «definitiu»

Foto de família de Junts en la primera encartellada a Tarragona per al 23-J. Foto: Josep M. Llauradó

Que aquestesgeneren poc interès entre els electors és tan cert com que per als partits ja es fa massa llarga la campanya, després de les municipals. La tradicionalha comptat aquest divendres a mitjanit amb la participació de cinc formacions polítiques, que han arribat pràcticament alhora, a punt per les dotze, probablement a causa dels focs artificials que se celebraven a la ciutat a quarts d'onze.Els primers a citar-se a lahan estat els del. La comitiva liderada pel candidati amb personalitats destacades de la formació a la demarcació de Tarragona com ara-candidat al Senat- o-regidora i portaveu del grup municipal-, ha enganxat al plafó el lema "és el moment". Huguet creu que "és el moment del canvi, del diàleg i de tornar les institucions al servei dels ciutadans". A més a més, ha desitjat que els resultats a Tarragona ajudin a investir com a presidentha estat l'encarregada d'obrir la veda de l'encartellada, amb el lema "Endavant", una paraula que havia utilitzat de fet ERC a les passades municipals. La candidata del PSC ha fet una crida a "omplir les urnes" ja que "els sis escons de Tarragona poden ser definitius per a un govern de progrés". "Ens hi juguem consolidar drets, avançar en convivència i justícia social", ha comentat Mellado, acompanyada en tot moment per, fins fa poc el número 1 dels socialistes al Congrés.I qui va guanyar les eleccions a Tarragona amb més d'una quarta part dels vots emesos,, ha arribat a la Rambla Nova també amb força cridòria., qui repeteix com a candidat al Congrés, ha reivindicat "el poder del vot" per a la classe treballadora. Salvador creu que el vot a la seva formació és un "3 en 1: pels drets socials, pels drets nacionals i per les llibertats democràtiques". En aquest sentit, ha mantingut l'aposta per laper "visualitzar el conflicte polític".Finalment,és qui lidera Junts a Tarragona amb una actitud positiva: "Sortim d'un excel·lent resultat a les municipals", ha comentat Cruset, que creu que la seva és l'unica candidatura que defensa "el sud de Catalunya, el país i el dret democràtic a decidir". Davant d'un "Estat que no s'absté mai" ha demanat els votants a sortir el 23 de juliol en uns comicis, però, que ha confessat que seran "atípics".L'encartellada ha comptat amb la participació de Vox i prèviament també hi han passat membres del PACMA. Qui no hi ha estat és la CUP, ni Espai CiU (PDeCAT), ni tampoc cap altre partit del total de 16 que concorren a les eleccions per la demarcació. Sí que ha fet un acte previ Sumar: la formació d'En Comú Podem a Catalunya ha organitzat diverses activitats i el cap de llista, Felix Alonso, ha criticat "l'antipolítica" i "que la gent més feble no s'adoni que apartar-se de la política va en contra dels seus propis interessos".A Tarragona, a més dels anteriors, s'hi presenten Frente Obrero, PCTC, Entre Veïns, PUM+J, Escons en Blanc, Recortes Cero i UNIDOS SI. El 2019, només quatre formacions van aconseguir representació al Congrés: ERC (2), PSC (2), En Comú Podem (1) i Junts (1).