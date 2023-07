​L'alcalde en funcions de Cambrils denuncia per prevaricació qui va ser el seu regidor d'Urbanisme

L'alcalde en funcions de Cambrils,, ha denunciat davant la Fiscalia de Tarragona l'actual cap de llista de Junts,, que va ser el seu. L'acusa de. Klein culpa Daza d'haver-se atorgat unasense informar que ell era el propietari de l'immoble. En la denúncia, l'encara alcalde en funcions apunta que l'obra havia de ser "menor" i ha acabat sent "una reforma més complicada" que titlla "d'il·legalitzable". Klein recrimina al seu exregidor que els fets es produïssin al, just quan Daza va notificar que deixava la regidoria i deixava el seu partit municipal (), per encapçalar la llista deOliver Klein ha presentat aquesta setmana la denúncia davant la Fiscalia de Tarragona. En l'escrit, al qual ha tingut accés l'ACN, denuncia Enric Daza per un delicte de prevaricació, argumentant que "s'ha beneficiat d'una acció directa" mentre era regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Cambrils. A més, també l'acusa d'un presumpte delicte d'usurpació de funcions públiques, ja que considera que "es pot debatre en quina data i de quina manera" va atorgar la llicència d'obres.Pel que fa al delicte de desobediència, Klein ha criticat que "posés obstacles als agents de la policia i inspectors d'urbanisme", quan aquests van presentar-se a l'immoble, el passat mes de març, perquè suposadament les obres s'estaven efectuant abans del previst.