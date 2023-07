​Ouigo compensarà amb un 200% del preu del bitllet als viatgers del tren atrapat a un túnel de Roda de Berà

La companyiacompensarà finalment amb el reemborsament delafectats aquest dimecres per una avaria que va deixar durant més de sis hores un tren amb destí Barcelona atrapat en un. La incidència es va produir al voltant de lesi el comboi va poder ser remolcat per una locomotora fins a Tarragona.Des d'allà,. L'operadora, filial espanyola d'SNCF, també entregarà uni reemborsarà l'import de lesOuigo ha lamentat les molèsties d'aquesta incidència "agreujada pel lloc on es va produir" als viatgers i ha assegurat que la tripulació "va fer tot el que estava a les seves mans per atendre'ls" tot i que admet que degut a les circumstàncies no es va poder fer "tot el que s'hauria volgut".Segons fonts de la companyia,que activa les mesures de seguretat per prevenir qualsevol error en el bon funcionament del sistema de frenada". "Aquestes mesures de seguretat fan que s'aturi immediatament el tren quan es detecta una errada", afegeixen.Ouigo també ha assegurat que la mitja de les incidències que comporten més d'una hora de retard es van situar en el 0,68% el 2022 i en termes absoluts van ser quatre trens de 4.648. "Aquesta xifra està dins dels límits acceptables per a qualsevol companyia ferroviària", ha argumentat.