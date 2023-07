​L'ICF i Pimec treballen en una nova línia de finançament adreçada al sector del comerç

L'ICF tanca el 2022 amb 600 operacions

L'(ICF) i la patronaltreballen en una nova línia de finançament adreçada al sector del comerç. Així ho ha confirmat la consellera delegada de l'ICF,, qui ha descartat donar més detalls fins que "s'acabin de tancar les condicions". La previsió és que s'anunciï, oficialment, a finals d'estiu. Tot i així, des de Pimec han avançat que podria tractar-se d'un crèdit al 2%. Ambdues entitats han coincidit en laque s'ha celebrat aquest dijous aL'acte ha servit per potenciar els serveis de l'ICF entre les empreses del. Durant els últims tres anys, l'entitat ha finançat 183 pimes tarragonines per 115 milions d'euros.Més d'un centenar d'empreses, entitats i autoritats del Camp de Tarragona s'han reunit alper conèixer quins són els serveis que ofereix l'ICF i de quina manera les pimes del territori poden beneficiar-se'n. La consellera delegada de l'entitat financera ha destacat que la funció de la banca pública no és "substituir el finançament privat, sinó complementar-lo", a través de la "diversificació de l'endeutament". De fet, segons Servera, la prioritat de l'ICF és finançar aquelles activitats que promouen el creixement econòmic i social" a la regió on opera.La consellera d'Economia i Hisenda,, també ha destacat el paper que juga l'ICF en l'economia catalana i ha subratllat que a Europa la banca pública juga un paper "molt important", on compta amb el "15% de la quota de mercat". Unes dades que espera que també es traslladin a l'entitat financera catalana. "L'ICF com a banca pública de Catalunya vol jugar un paper rellevant en l'acompanyament a les empreses i economia catalanes", ha subratllat Mas.Durant l'acte, Mas i Servera han aprofitat per donar dades sobre quin ha estat el resum econòmic del 2022. L'any passat l'ICF va efectuar 600 operacions amb 470 clients que van suposar prop de 480 MEUR d'inversió creditícia.Pel que fa al Camp de Tarragona, en els últims tres anys, l'entitat financera ha formalitzat 215 operacions per un import total de 115,5 MEUR. D'aquestes, el 93% s'han destinat a emprenedors i pimes. D'altra banda, el 42% dels préstecs s'han concedit a empreses dels sectors del comerç, el turisme i el transport, seguits de l'àmbit de l'educació, la cultura i l'esport amb un 13% i de les indústries manufactureres amb un 12%.La Trobada pel Creixement Econòmic i Sostenible ha finalitzat amb dos tallers temàtics sobre els fons Next Generation i el canvi climàtic, a més d'una taula rodona sobre el futur de les pimes a Catalunya, on s'han exposat els casos empresarials de Copy Valls (Alt Camp), l'Associació Taller Baix Camp i Vinyes del Terrer (Tarragonès).