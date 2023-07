Els regidors del govern del PSC a Tarragona es reparteixen els barris per atendre els veïns de manera directa

Era una de lesi finalment ja està en marxa: el nou govern deha atorgat ja diferents àrees de la ciutat als seus. La figura del, que ja funcionava durant la primera etapa decom a alcalde, torna doncs al consistori, amb unAquest dijous s'ha presentat oficialment la iniciativa i la posada en marxa del web municipal . Tant associacions de cada zona com veïns a títol particular podran participar deamb un caràcter "bidireccional", amb la implicació de l'. El contacte es farà a través del mateix web, on s'oferirà la informació de les trobades, a les quals s'hi podrà assistir amb i sense cita prèvia.L'objectiu del govern és "aturar la inèrcia negativa" de l'anterior govern, que va mantenir relacions complexes amb una part del teixit veïnal. En aquestes reunions s'hi parlaria de les àrees de domini públic, neteja, així com altresserà la regidora del barri de Bonavista;de Sant Salvador;de la Part Alta, Icomar, Riu Clar, l'Albada, la Floresta i Parc Riu Clar;de Sant Pere i Sant Pau;de Llevant;de l'Eixample Nord i Sud;de Centre i barris marítims; ide Campclar, Torreforta, la Granja i el Pilar.