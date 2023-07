​La pirotècnia Santa Chiara il·lumina Tarragona en el primer dia del Concurs Internacional de Focs Artificials

Diumenge es donaran a conèixer els guanyadors

El jurat valorarà la intensitat, la brillantor o la durada dels colors

Protocol de neteja inclusiu

Elha arrencat aquest dimecres a la nit amb l'exhibició de la. L'empresa ha disparat uns 1.500 artefactes pirotècnics que han il·luminat el cel tarragoní en el primer dia de certamen. Els italians han ofert un espectacle de llum i colors que s'ha vist condicionat per la pluja prèvia, ja que ha provocat que poquíssimes persones s'acostessin fins a la platja del Miracle. En la 31a edició també hi participaran les pirotècnies Turis, Mediterráneo i la Martí, que actuaran les tres pròximes nits. Enguany, després de deu anys, s'ha incrementat la dotació econòmica en 1.500 euros per pirotècnia, arribant a la xifra de 20.000 euros per espectacle.La pluja ha donat una petita treva i ha parat uns minuts abans de l'inici de la primera jornada del concurs. L'actuació de la pirotècnia italiana ha començat puntual a dos quarts d'onze de la nit després dels tres tradicionals avisos. L'empresa ha ofert un espectacle de llum i colors que ha durat uns vint minuts. El poc públic, que ha desafiat la pluja, s'ha reunit a la punta de la platja del Miracle i ha aplaudit l'exhibició, un cop ha acabat la traca final. Els italians participen per primera vegada en el concurs tarragoní. La companyia va néixer l'any 2018, assumint la continuïtat de la històrica Pirotècnica S. Chiara, la qual tenia més de 40 anys d'experiència.La pirotècnia Martí, de Burriana (Castelló), actuarà aquest dijous. Fundada el 1868 per José Martí Usó, des dels seus inicis ha estat una empresa familiar. Actualment, la regenta la cinquena generació de la família. En els darrers anys, ha participat en nombrosos concursos internacionals, obtenint importants distincions i, habitualment, també forma part de les mascletades de la ciutat de València amb motiu de les Falles.Les pirotècnies valencianes Turis i Mediterráneo seran les encarregades d'il·luminar el cel de la ciutat el divendres i el dissabte, respectivament. Amb gairebé quaranta anys de trajectòria, la companyia Turis concursa al certamen tarragoní per setè cop. L'empresa s'ha consolidat com una de les pirotècnies de referència i tots els seus productes són de fabricació pròpia. Des de l'any 2000, s'ha projectat en l'àmbit internacional i ha participat en esdeveniments i concursos com els d'Ottawa i Calgary (Canadà), Macau (Xina) i Filipines. Ha guanyat els concursos de Bilbao i Blanes.En el cas de Mediterráneo, ha guanyat en dues ocasions el concurs de focs de la ciutat. El primer d'ells l'any 2019 i el segon l'any passat. És la tercera edició que es presenten al certamen. L'empresa valenciana es va fundar l'any 2015 i el seu gerent, Antonio García Juan, va acumular experiència en diferents tallers pirotècnics fins a crear la seva pròpia empresa. Això li ha permès disparar espectacles en indrets "d'alt compromís", com ara a les festes de la Magdalena (Castelló), El Ejido, Pamplona o Donostia.El veredicte del jurat es donarà a conèixer el pròxim diumenge a les onze del matí en un acte públic a l'Ajuntament de Tarragona. La pirotècnia guanyadora del premi Trofeu 'Venus Ciutat de Tarragona', amb una dotació de 26.000 euros, serà l'encarregada dels focs artificials de les festes de Santa Tecla d'enguany.A banda, el Premi especial 'Festa Major de Granollers-Trofeu Blancs i Blaus', atorgat pel consistori de Granollers, adjudicarà a la pirotècnia de la península Ibèrica millor classificada, la realització dels espectacles de focs artificials de la Festa Major de Granollers. En aquest cas, el guardó està dotat en 15.000 euros per al Castell de Focs i en 2.999 euros pel que fa a les tronades.El jurat està format per dotze membres, vuit d'ells són dones. Efectuaran diàriament les seves votacions després de cada llançament, en les quals valoraran des de l'ocupació de l'espai aeri; la puresa, la intensitat, la brillantor i la durada dels colors; la varietat cromàtica, lluminositat, dimensions, disseny i perfecció de formes, elegància, diversitat d'efectes, sonoritat, conjunció amb l'entorn, originalitat, ritme, el guió de l'espectacle, l'arrencada inicial, el crescendo final, així com l'acceptació per part del públic.En els últims anys, les empreses pirotècniques han rebaixat l'ús del plàstic, utilitzant cada vegada més materials biodegradables. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha articulat un protocol de neteja diària durant els dies del certamen a la zona de la Punta del Miracle. A més, per primera vegada, un equip de la Fundació Onada se suma a aquesta causa mediambiental i col·laborarà en el dispositiu de neteja.