Jutgen un home per intentar matar el seu veí a Reus després de discutir-se pel volum de la música

Disset anys de presó

L'ha començat a jutjar aquest dimecres un home perdesprés d'unaquan es trobaven en un pati comú del seu habitatge de. Els fets es remunten al 5 de novembre de 2021. Llavors, l'acusat va disparar dues vegades contra la víctima sense èxit i, tot seguit, va propinar-li diversesFiscalia demana disset anys de presó pels delictes d'assassinat en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes. També sol·licita. L'acusació particular eleva la pena a 26 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que la defensa reclama una sentència "justa".El judici ha arrencat amb més de tres hores de retard per problemes en el traslladat de l'acusat des del centre penitenciari de Mas d'Enric, on es troba privat de llibertat des dels fets. En la primera sessió, ha declarat l'acusat, de 76 anys, que té antecedents penals no computables amb aquesta causa. A hores d'ara, està declarant la víctima, la qual està explicant com va viure els fets.Segons indica l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, l'acusat i la víctima es trobaven en una zona comuna del seu habitatge al municipi de Reus, quan l'investigat va increpar a la víctima perquè tenia la música alta. Després de discutir-se, el processat duia un ganivet de "grans dimensions" de cuina i una pistola Beretta, del model 73 calibre 22, en "perfecte" estat de funcionament. L'home va efectuar un tret contra la víctima, el qual va impactar contra un pal de fusta del patí i, tot seguit, en va disparar un altre a un metre aproximadament de distància."Va apuntar al pit del seu veí i va accionar el gallet, sense aconseguir posar fi a la seva vida perquè no es va detonar la munició", assenyala l'escrit de qualificació. Arran de no aconseguir el seu objectiu, l'investigat va propinar diverses ganivetades al tors i l'abdomen de la víctima, que li van causar lesions, les quals "només li van requerir una primera assistència facultativa". Gràcies a l'ajuda d'un altre veí, van poder desarmar a l'acusat. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home el mateix dia dels fets i a l'interior del seu domicili van trobar diverses armes, que no tenien llicència.La fiscal demana una pena de presó de catorze anys pel delicte d'assassinat en grau de temptativa i tres més pel delicte de tinença il·lícita d'armes. També li prohibeix aproximar-se a la víctima a menys de 500 metres i de comunicar-s'hi durant el termini de setze anys. A més, sol·licita vuit anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, reclama 150 euros per les lesions i 2.000 més pels danys morals.Per la seva banda, l'advocat de l'acusació particular demana 26 anys. En concret, sol·licita deu anys per a dos delictes d'assassinat en grau de temptativa i sis anys més per tres delictes de tinença il·lícita d'armes. Així mateix, reclama una indemnització de 500.000 euros per cada perjudicat – l'home agredit i la seva mare- al·legant que ambdós han patit trastorns d'estrès posttraumàtics i d'angoixa. En canvi, el lletrat de la defensa demana una sentència "justa", sense especificar les penes.