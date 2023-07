Presó provisional per al detingut per la mort de la seva parella a Salou

Elha rebut aquest dimecres l'home detingut per la mort de la seva parella en un hotel a Salou . La magistrada ha acordat lacomunicada i sense fiança per a aquest home. La causa està oberta per un(es concretarà a mesura que avanci la instrucció).El principal sospitós dels fets és un turista irlandès de 30 anys, que en el moment de l'arribada dels Mossos d'Esquadra es trobava al costat de la dona, ja morta, de 36 anys, a l'Hotel Magnolia. Segons informen mitjans irlandesos, l'home s'hauria negat a cooperar amb la policia, tot i haver passat 72 hores en dependències dels Mossos.La víctima, mare de dos fills, va ser estrangulada amb unes cordes. La policia i altres serveis d'emergència la van trobar morta en un passadís del segon pis fora de la seva habitació d'hotel després d'una trucada al 112 des de l'hotel cap a dos quarts de 10 de la nit de diumenge.