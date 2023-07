Neix Nanochronia, una empresa derivada de la URV que desenvoluparà nanosensors per detectar gasos al medi ambient

és la nova empresa derivada (spin-off) de lai està centrada en dissenyar sistemes de detecció de gasos econòmics, selectius i eficients i posar-los al servei de les empreses per millorar els seus processos i el seu impacte al medi ambient. La companyia de recent creació ha participat del programa, que fa possible la transferència de coneixement entre investigadors, empreses i societat. Amb la creació d'aquesta empresa es vol donar resposta a una demanda ja existent en l'entorn industrial que s'aguditzarà en un futur proper: la necessitat de detectar la presència de gasos a l'ambient de forma contínua, econòmica i precisa.Amb la seva activitat, Nanochronia incorporarà al mercat sensors de tipus resistiu que incorporen nanotecnologia. Es tracta de sensors que varien la seva resistència elèctrica quan estan en presència dels gasos que han de mesurar.Aquests sensors són especialment selectius a l'hora de detectar determinats compostos, com el metà —gas que produeix efecte hivernacle—, amoníac i àcid sulfhídric —compostos utilitzats en l'agricultura i la ramaderia— i l’hidrogen —possible font d'energia neta del futur per mitigar l'escalfament global. La tecnologia que proposa Nanochronia és capaç de detectar aquests gasos per separat.Aquesta spin-off ha estat impulsada per Èric Navarrete i Eduard Llobet, investigadors del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica i del grup de recerca MinoS i Manuel Dominguez, com assessor científic, Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya i director del MarsLab de la UPC. Recentment han consolidat l’estructura empresarial les incorporacions de Tomer Alon com a CEO i Paul Brown com a CFO.