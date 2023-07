Tot llest a Tarragona per al Concurs de Focs Artificials on es dispararan uns 1.500 artefactes pirotècnics cada nit

Prestigi internacional

Descarten suspendre per la pluja

ja ho té tot llest per donar el tret de sortida a la 31a edició del. Des de primera hora del matí, els treballadors de l'preparen i situen a laels prop de 1.500 artefactes pirotècnics que dispararan aquest dimecres, una quantitat que es projectarà cada nit fins al dissabte. La previsió és que els espectacles de focs d'artificial apleguin més de. De fet, el públic juga un paper decisiu en la puntuació que rep cada pirotècnia, perquè les dotze persones que configuren el jurat valoraren els aplaudiments rebuts a més de l'originalitat, la sonoritat, la brillantor, el ritme i l'ocupació de l'espai, entre altres.Durant quatre nits, el cel i el mar de Tarragona s'il·luminaran amb diferents espectacles de llum i color. L'empresa italiana Santa Chiara donarà el tret de sortida al Concurs Internacional de Focs Artificials 'Ciutat de Tarragona' aquest dimecres, mentre les pirotècnies valencianes Martí, Turis i Mediterráneo actuaran dijous, divendres i dissabte, respectivament.Segons el responsable del certamen, Héctor de la Salud, les tres empreses nacionals ja han participat en edicions anteriors i, per tant, "són coneixedores de la zona i saben com guanyar-se el públic de Tarragona". "Alguns venen a treure's l'espineta de no haver guanyat mai com és el cas de Turis, altres amb la intenció de tornar a guanyar com és la pirotècnia Martí o bé, guanyar per tercera vegada consecutiva com Mediterráneo", ha afirmat de la Salud.Per la seva banda, l'empresa italiana també ha vingut amb ganes d'emportar-se el primer premi i, per tant, encarregar-se dels focs artificials que s'organitzin a la ciutat per les festes de Santa Tecla, valorats en 26.000 euros. Segons de la Salud, per a les pirotècnies "és molt important quedar primers i donar-se a conèixer", ja que "no és fàcil accedir a aquest tipus de concursos".La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha subratllat que el Concurs Internacional de Focs Artificials "ja s'ha convertit en un esdeveniment importantíssim, no només a la ciutat, sinó també a Catalunya i a Espanya". Segons Ramos, les més de tres dècades d'història que té el certamen han fet que tingui "entitat pròpia". "És diferent a la resta, perquè no es troba emmarcat dins el programa de festes majors, com passa en altres poblacions", ha celebrat.Ramos també ha assegurat que l'esdeveniment "és crucial per a la temporada estival de Tarragona" i comporta un "important revulsiu econòmic". De fet, ha afirmat que els hotels i restaurants de la ciutat estan, pràcticament, al 100% d'ocupació.Davant la previsió de pluja per als pròxims dies, els organitzadors han descartat suspendre el concurs. "Amb pluja costa molts que se suspengui, hauria de ploure molt", ha confirmat de la Salud, qui assegura que "és més perillós desmuntar tota l'estructura que tirar-ho endavant".Tot i que "l'aigua no els fa por", sí que pateixen pel vent. "L'aire pot afectar, directament, a la visualització del concurs, ja que "el fum es pot quedar estancat en una zona i que el castell no es pugui veure ni valorar", ha tancat el responsable del certament.