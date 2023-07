Yolanda López substitueix Jordi Jordan al Parlament per En Comú Podem

torna alde Catalunya com a nova diputada d'. López, que ja va ser diputada electa en l'anterior legislatura (2018-2020) al grup parlamentari de Catalunya En Comú – Podem substitueixcom a representant tarragonina de l'espai polític.Tot i néixer a Barcelona l'any 1966, Yolanda López fa molts anys que està arrelada al, municipi del qual és regidora des de les passades eleccions municipals del 28 de maig. Administrativa comptable de professió, ha desenvolupat la seva activitat associativa en l'àmbit del voluntariat a l'educació infantil. Implicada en política des del 2014, amb el naixement de Podemos, actualment López és secretària d'acció institucional del partit a nivell català.A la seva primera etapa al Parlament va participar en comissions com Treball, Medi ambient, Agricultura i Justícia. Va ser impulsora de lesPer la seva banda, Jordi Jordan deixa el Parlament per poder exercir com a nouamb plena dedicació. L'historiador ebrenc marxa després de dos anys com a diputat en què ha participat, entre altres, a les comissions de Justícia, Educació o la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (CEPDE).