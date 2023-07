El FITT-Noves Dramatúrgies creix amb més espectacles i dies de programació en el seu desè aniversari

Obertura del centre penitenciari

El festival creix

Elcreix en el seu desè aniversari amb nombres d', amb un dia més de programació i amb un major pressupost, que es xifra en. El certamen, que se celebrarà, programa quinze espectacles, entre els quals hi haurà una estrena mundial, una europea i dues estrenes a tot l'estat espanyol. Enguany, aplega companyies internacionals d'El festival també s'estén pel territori i oferirà un espectacle a. L'organització ha destacat que, per primer cop, es representarà una obra de teatre a l'antiga presó de Tarragona. Ho faran amb la funció Palmasola, sobre presos bolivians.Rodrigo Cuevas serà l'encarregat d'inaugurar el Festival Internacional de Teatre de Tarragona el dia 30 d'agost amb el concert 'La romeria', que es farà a l'Auditori del Camp de Mart. "És un agitador folklòric, una meravella, tenim capacitat de 1.800 persones i ja tenim 300 entrades venudes", ha expressat el director del certamen, Joan Negrié. Enguany, el festival està dedicat a la mitologia del postmodernisme, i moltes funcions, tenen un vincle "especial" amb la mitologia grega i les joves dramatúrgies, segons ha explicat Negrié.Amb tot, el festival arrencarà amb una acció poètica al Mercat Central, amb el títol 'Oficina de Donaciones de Historias de Amor', que recollirà històries sentimentals, les quals s'incorporaran a l'arxiu del FITT per finalitats artístiques. El mateix dia, també s'ha programat 'FittOrama', dels suïssos Panorama Kino Theatre, amb la qual el públic tindrà una experiència cinematogràfica. A banda, s'estrenarà l'obra 'All for us', dels sevillans Spam. Please. Enter. Aquesta funció es podrà veure al Palau Firal i de Congressos.Entre les propostes d'aquesta desena edició també destaca l'espectacle 'Interior noche', de Serrucho, una peça teatral que usa el temps com a material de treball i on els espectadors ajudats d'un frontal aniran descobrint com afecta la llum a l'escena. "Serà un recorregut meravellós a les fosques pel Palau Firal, una funció sorprenent", ha remarcat Negrié. 'Noves espiritualitats per a persones atees', creada i interpretada per la tarragonina, Dolça Alcanyís, entre altres artistes, es preestrenarà al FITT-Noves Dramatúrgies, ja que és coproducció amb Fira Tàrrega.El 31 d'agost també es representarà 'Graces' de la italiana Sílvia Gribaudi. "És una coreògrafa espectacular, una dona molt forta, que proposa un espectacle de dansa gens convencional, que juga amb els cossos no normatius", ha explicat Negrié. També ha subratllat que Gribaudi ha voltat per mig món i que només fa parada d'un dia al Teatre Metropol.Alhora, un dels plats forts de la desena edició és 'Diptych: The missing door& The lost room, dels belgues Peeping Tom. "És una de les companyies més potents que hi ha ara mateix a Europa, portem molts anys darrere d'aquesta gent, és una cosa molt forta de dansa que no s'ha vist mai, amb uns intèrprets virtuosíssims", ha assenyalat el director. Aquesta proposta artística es podrà veure al Teatre Tarragona el 31 d'agost i l'1 de setembre.Una altra de les novetats rellevants d'enguany és l'obertura del centre penitenciari tarragoní, el qual no ha acollit mai teatre per al públic general. El certamen ha programat l'obra 'Pamalsola', que s'estrena a Espanya, de la companyia Klara Theaterproduktionen. Es tracta d'una funció itinerant per l'antiga presó que mostrarà com viuen els presos bolivians. Es farà en dos dies perquè l'aforament serà reduït. En concret, el 30 d'agost i l'1 de setembre. "Gràcies als serveis territorials de Justícia obrirem l'antiga presó per fer-hi teatre", ha comentat el director.'El desmontaje', de la directora i dramaturga d'Uruguai, Jimena Márquez, és una altra de les estrenes a l'estat espanyol que acull el festival. Negrié ha detallat que l'espectacle és una destrucció del teatre modern de l'autoficció, que s'ha programat per al divendres 1 de setembre a l'Auditori de la Diputació tarragonina. Tancarà el certamen 'Mal de Coraçon', de la companyia Solitària, el dissabte 2 de setembre. El director ha destacat que es tracta d'una funció que ha exhaurit entrades al Teatre Nacional de Catalunya i que acabarà amb un concert a la rambla de Tarragona.De fet, el festival s'allarga un dia més i s'estén al municipi de la Canonja, on es representarà l'obra 'Dos vidas. Zwei Leben', de la companyia Klara Theaterproducktionen. Aquest segon espectacle es farà al Teatre Municipal Orfeó Canongí. "És un teatre físic i interactiu, que qüestiona a través d'un alemany i un bolivià com és la classe mitjana, segons el lloc on has nascut", ha indicat Negrié. La Canonja s'incorpora al FITT- Noves Dramatúrgies amb la voluntat de créixer i ampliar-se a altres poblacions del territori de cara la pròxima edició. "Volem que la gent es mogui i comencin a circular per nous espais", ha afegit.En la presentació de la programació feta aquest dimarts, Negrié ha indicat que el certamen ha programat 100 espectacles i hi han passat més de 15.000 espectadors en la darrera dècada. El director ha subratllat que l'any 2011 van començar amb una programació de tres dies que s'ha ampliat als cinc actuals, així com han passat de quatre a quinze espectacles, i de quatre a 25 col·laboradors. "L'any passat vam aconseguir una fita, 395 abonaments, crec que és un dels festivals de referència en aquest àmbit, perquè 395 és una barbaritat", ha valorat.Així mateix, ha destacat que han programat quinze funcions enguany, tres més respecte a l'edició passada. La programació inclou, a més, un 'Storywalker', que es farà al cementiri de la ciutat, dos 'workshops' i tres sopars. Pel que fa al pressupost, també ha crescut i s'ha xifrat en 310.000 euros. L'any passat, va costar 184.000 euros, el que representa un increment d'un 62%. "Ara, més que mai, hem de reivindicar la cultura com a motor social, transformador per al desenvolupament intel·lectual, però sobretot, hem de reivindicar la llibertat d'expressió i l'art en general, perquè el teatre és un espai de retorn emocional", ha expressat l'artista.