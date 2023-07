Denuncien al Pla de Santa Maria un home per transportar xais lligats amb cordes

Elvan denunciar el 28 de juny unen una finca delper transportarde manera irregular incomplint diverses normatives de salut pública i dedurant el seu transport.Els agents van fer seguiment del vehicle i van ser testimonis de com entrava en unai minuts després en sortia amb tres xaisa l'interior d'un remolc metàl·lic, estirats al terra, en condicions totalment inadequades.Especialment en aquestes dates són habituals les festes del sacrifici del xai. Els agents van aixecarA més, el conductor va resultar ser el propietari de l'explotació ramadera. Una explotació que presentava diverses deficiències i de la qual no va acreditar-ne la seva legalitat ni tant sols del registre dels animals localitzats al seu interior.Davant l'alt risc que aquells xais es sacrifiquessin de manera irregular posant en perill la salut pública, els agents van alliberar i preservar els xais dins d'un dels recintes de la finca a l'espera que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural determini el seu destí final, així com el de la pròpia explotació ramadera.