Consternació i commoció a Salou per la mort d'una dona presumptament en mans de la seva parella

Consternació i commoció per la mort d'una dona presumptament en mans de la seva parella anit a. Prop d'una cinquantena de persones s'han aplegat aquest dilluns davant de l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig davant d'un noua Catalunya i per donar escalf als familiars de la víctima.La consellera d'Igualtat,, ha fet una crida a erradicar la violència masclista, ja que les dones mortes des de principis any sumen set al país i es xifren en 120 en l'última dècada. També ha lamentat la participació en el minut de silenci dels partits que neguen la violència masclista i retallen recursos en aquest àmbit, sense referir-se ai al. "És un acte d'hipocresia, de cinisme i irresponsabilitat", ha dit.