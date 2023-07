Obren un procés participatiu per renovar la protecció del cel nocturn i la qualitat acústica a la serra de Montsant

Laha obert un procés participatiu per renovar la protecció del cel nocturn i l'acústica del parc natural de la serra de Montsant i nou municipis de les. Es tracta de l'únic territori amb doble protecció d'aquests dos valors, gràcies al Punt de referència de medi nocturn, per al cel estrellat, i la(ZEPQA), pel que fa la silenci. El procés vol donar a conèixer les actuacions dutes a terme des de 2018, així com recollir i debatre propostes de mesura per crear un nou pla per al manteniment i millora de les seves condicions amb vigència entre 2023 i 2030.Hi podran prendre part persones i entitats vinculades al parc natural i la seva àrea d'influència: administracions locals, entitats tècnics, comunitat educativa i ciutadania. S’han proposat sis sessions de participació que es realitzaran el 18 de juliol a Prades, el 21 de juliol a la Morera de Montsant i el 26 de juliol a Falset, tant per als agents clau com per al públic general, que se centraran en cinc eixos de debat: La preservació i millora de la qualitat acústica i de cel nocturn; la introducció de criteris ambientals a la gestió; la sensibilització en matèria de contaminació acústica i lumínica; la promoció de valor de qualitat ambiental; i els mecanismes de seguiment del pla.Tota la informació del procés participatiu quedarà disponible fins al 31 de juliol al portal Participa gencat on també s’hi podran aportar propostes. Totes les aportacions publicades es valoraran juntament amb les propostes recollides en les sessions d’informació i debat presencials. Un cop finalitzat el procés, es publicarà al web un informe amb els resultats i, a partir de setembre 2023, s’elaborarà el pla d’actuacions per als propers anys que inclogui les propostes rebudes, i que es presentarà públicament en una jornada presencial en els mesos següents.