Descobreixen noves funcions del succinat com a biomarcador per diagnosticar la malaltia del fetge gras no alcohòlic

Un estudi liderat des de l'(IISPV) deha permès identificar el succinat com a nou biomarcador present a la sang per predir i diagnosticar la malaltia del. A més, aquesta recerca descobreix una nova funció del succinat i, concretament, del seu, com a mecanisme protector de les cèl·lules hepàtiques, que és la de prevenir l'acumulació de lípids a les fases inicials de la malaltia.Aquesta patologia afecta el 25% de la població. En els casos més greus pot derivar en una cirrosi i pot implicar un major risc de càncer. També, s'ha convertit en una de les principals causes de trasplantament hepàtic.