Emirates Team New Zealand, de la Copa Amèrica, arriba pel Port de Tarragona

El veler de l’equipha arribat aquesta matinada ala bord del vaixell de bandera de les Bahames. El vaixell de l’equip guanyador de la passada edició de la Copa Amèrica de vela ha arribat a lesd’avui i ha estat descarregat alde les instal·lacions portuàries tarragonines.Poc temps després, elha estat transportat per carretera cap a la seva destinació final. La 37a edició de la competició esportiva i tecnològica se celebrarà entre agost i octubre del 2024. Tots els equips estan entrenant en el seu lloc d’origen en aquests moments, excepte l'que ho fa a Barcelona des de fa mesos.No obstant, a poc a poc, els diferents equips competidors van apropant-se a Catalunya preparant el terreny per a competir al més alt nivell, com en aquest cas, amb l'arribada del vaixell AC75 de l'Emirates Team New Zealand que a arribat a Tarragona amb destinació final Barcelona. Es tracta del vaixell de l'equip guanyador de l’última edició d'aquesta competició internacional on hi participen sis equips de sis països diferents (neozelandesos, suïssos, americans, britànics, italians i francesos).L'Emirates Team New Zealand entrena a Auckland amb un(una versió més petita) que es farà servir a les regates preliminars deal setembre i a(Aràbia Saudita) el novembre d'aquest any, mentre que el veler que ha arribat a Tarragona -l'AC75- serà el que s'emprarà en competició.