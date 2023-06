​El Govern suspèn la sanció administrativa de 2,1 milions a IQOXE a l'espera del procés judicial

Elha suspès la sanció administrativa de 2,1 milions d'euros aa l'espera del procés judicial. Fonts delhan confirmat a l'ACN que es tracta d'una qüestió legal que passa amb tots els procediments investigats pel Departament, un cop intervé la justícia. Segons les mateixes fonts, Treball no retira la sanció oberta per infraccions molt greus de la normativa de seguretat industrial, sinó que la suspèn perquè ho marca la llei fins que hi hagi una sentència ferma. Així mateix, subratllen que un cop s'acabi el procés judicial continuarà el procés administratiu per al compliment de la sanció.En un comunicat, IQOXE assenyala que és la segona ocasió que la Generalitat suspèn el procés sancionador. En ambdós casos, diuen des de l'empresa, amb el mateix argument: "el cas es troba en ple procés judicial per via penal i aquesta té prioritat sobre qualsevol proposta de sanció administrativa, atès que la legislació vigent no permet aplicar cap altre tipus de sanció fins a la finalització del procés judicial".En concret, es tracta de la suspensió de la sanció de 180.000 euros el juliol del 2021. Des d'IQOXE també han recordat que van recórrer aquesta proposta de sanció, ja que "no respon a fets reals". A més, han anunciat que també recorreran la suspensió d'aquest expedient perquè aquesta impedeix que es pugui resoldre el recurs presentat. Fet que genera, defensen des de la companyia, la "indefensió" d'IQOXE.