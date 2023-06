​El TSJC desestima el recurs de NMC que impugnava el recompte del 28‑M a Cambrils

La sala del contenciós-administratiu delha desestimat elpresentat per la candidatura(NMC) de l'encara alcalde en funcions de Cambrils,, en contra del recompte dels comicis del 28-M. La presentació del contenciós, després que tant lacom Central van desestimar en primera instància, va obligar a ajornar el ple d'investidura unes hores abans de la seva celebració, el 17 de juny.NMC impugnava els resultats de dues meses del municipi per considerar que havien existit irregularitats en l'escrutini. La formació ja ha anunciat que "accepta, però no comparteix" la sentència i ja ha anunciat unSegons argumenta el TSJC, la mateixa Junta Electoral de Zona va verificar el recompte electoral i va rectificar els errors materials sobre el número de vots que es van produir en les dues meses. També apunta que no resulten rellevants els vots qüestionats per al resultat final de l'elecció. Segons al·legava NMC, la formacióhauria quedat a set vots d'aconseguir el 5% per obtenir representació al consistori.En canvi, la Junta Electoral de Reus considera que els deu vots omesos a aquesta candidatura en, sense que existissin elements per plantejar que n'hauria aconseguit més. En l'altra mesa en qüestió, una discrepància dimanant de l'acta va suposar que baixés dos vots.Malgrat haver obtingut la victòria a les eleccions, Klein no disposa de majoria per tornar a ocupar l'alcaldia arran del pacte de govern anunciat per. Un cop feta comunicada la sentència, el president de la seva formació, Antonio Martínez, ha anunciat un nou recurs, ara d'empara i davant el Tribunal Constitucional."Molts cambrilencs i cambrilenques s'adrecen a nosaltres, cada dia, demanant-nos que arribem fins el final en la defensa de la democràcia i de la netedat dels resultats electorals al nostre municipi", ha assegurat Martínez. Considera que, malgrat desestimar tots els recursos electorals i judicials presentats, "segueix quedant en entredit la configuració d'un nou govern municipal que no representa la voluntat majoritària expressada la jornada electoral i que només uneix als seus components per interessos personals i partidistes propis dels interessos de poder dels partits grans".