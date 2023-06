​Desarticulen un grup dedicat a les estafes via «vishing» amb investigats a Barcelona i Tarragona

Desarticulat un grup de cinc persones que hauria efectuat mig centenar d'pel mètode conegut com aarreu de l'Estat. Els investigats van ser localitzats a, segons la. L'operació Facemobil es va iniciar arran la investigació al municipi murcià d', on una persona va denunciar un cas de frau comès per persones que es feien passar per operadores de telefonia mòbil. La víctima va denunciar que li havien ofert un terminal d'alta gamma i una tarifa força avantatjosa, previ pagament a un compte bancari que li van facilitar. Tot i abonar els diners, mai va rebre el mòbil i, quan va trucar a la companyia, aquesta va negar haver fet l'oferta i que el compte bancari fos seu.Segons l'institut armat, darrere dels fets delictius denunciats hi havia un grup dirigit per un home que obtenia informació de les seves víctimes gràcies al fet que estava donat d'alta com autònom en una empresa de call center, des d'on accedia a informació personal, dades de facturació i filiació, fet que li donava certa credibilitat a l'hora d'executar l'engany. Es posaven en contacte telefònicament, suplantant la identitat com a agents comercials i convencent-los que feien el tràmit de forma correcta amb una empresa reputada i solvent.Les investigacions van concloure que el grup canviava constantment de comptes bancaris per dificultar la traçabilitat dels diners, que era rebut pels integrants que actuaven com a "mules econòmiques". Aquestes es quedaven un percentatge prèviament pactat i remetien la resta fent ús d'empreses que tenien com a finalitat l'enviament de diners a l'estranger.Posteriorment, seguien mantenint el contacte amb les víctimes utilitzant una aplicació de missatgeria instantània fent ús d'una altra línia de mòbil, des d'on enviaven documentació, plagiant logotips i símbols d'operadores suplantades, donant aparença de veracitat.Els cinc suposats integrants van ser localitzats a Barcelona, Tarragona i Vitòria. Ara se'ls investiga pels suposats delictes de pertinença a grup criminal, estafa, usurpació de l'estat civil- i falsedat documental. La Guàrdia Civil hja aconseguit comptabilitzar una desena de comptes bancaris relacionats amb la transferència dels diners d'unes 50 estafes.L'operació, dirigida pel jutjat d'instrucció de Lorca, continua oberta i es creu que el nombre de víctimes pot incrementar. Tampoc es descarten noves detencions d'implicats en la trama. Els investigats han passat a disposició de l'autoritat judicial.