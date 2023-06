​Ajornat el judici contra dos activistes acusats d’usurpació d’aigua i danys al pantà de Riudecanyes fins al novembre

El judici contra dos activistes d’entitats ecologistes que s’havia de celebrar aquest divendres alss’ha ajornat fins al 23 de novembre per qüestions internes del tribunal., membre de, i, de la, s’enfronten a quatre anys de presó pels delictes d'usurpació en la seva modalitat de distracció de les aigües, per coaccions subsidiàriament, i per danys agreujats. Aquesta és la petició de l’acusació particular, exercida per la, que també els reclama multes que s’enfilen als 7.000 euros. La fiscalia només sol·licita indemnitzacions per un import similar.Els activistes han afirmat que la lluita per salvar els cabals del riu continua i han denunciat el "negoci" de l'aigua. Ambdós han rebut el suport d’una cinquantena de persones i d’una quinzena entitats, els quals s'han aplegat a les portes dels jutjats.