Instal·len sis noves pèrgoles al passeig del Serrallo

Zona d’ombra als parcs infantils del Moll de Costa

Elha instal·lat sis noves pèrgoles al passeig de la façana marítima del barri del barri del, pèrgoles que de nit tenen un sistema d’. El Port, també ha dissenyat dues noves jardineres al passeig amb plantes autòctones. Aquestes actuacions formen part del pla de millora de la façana marítima del barri mariner de Tarragona del Port, "amb l’objectiu de millorar l’entorn d’aquest barri mariner amb nous elements deEl pla de millora, format per quatre accions diferenciades, ha comptat amb un pressupost total de. El pla ha consistit en quatre actuacions principals: la restauració del, la instal·lació de mobiliari urbà per generar ombra en el passeig, la instal·lació de tendals per generar ombra als parcs infantils i la restauració de l’entorn delambA més, aldel Serrallo, el Port de Tarragona ha instal·lat pèrgoles de fusta i arbrat per projectar zones de ombra en el propi passeig. L’ha planificat sis zones diferents d’ombres al llarg del passeig.En cadascuna d’aquestes zones hi ha unaamb espai per al repòs, a més cada zona anirà acompanyada d’unes jardineres on s’ha plantat vegetació per generar, de forma natural, "més ombra". El pressupost per dur a terme aquestes millores ha estat d’unsL’objectiu d’aquesta acció és l’augment de l’espai amb ombra en una zona molt exposada al sol, especialment a l’estiu, que donen resposta a les peticions principals que feien veïnat i famílies que viuen en aquest zona a cavall del port i de la ciutat. Accions consolidades Els projectes consensuats amb l’han comptat amb un pressupost total de 1.150.000 euros (IVA exclòs) per introduir diverses millores a realitzar en els darrers mesos, íntegrament finançades pel Port de Tarragona.El pla ha consistit en 4 actuacions principals: la restauració del pantalà, la instal·lació de mobiliari urbà per generar ombra en el passeig, la instal·lació de tendals per generar ombra als parcs infantils i la restauració de l’entorn del pont de la Petxina amb nous murals. El pla de millora de la façana marítima del Serrallo reuneix inversions impulsades per l’Autoritat Portuària de Tarragona i consensuades amb l’Associació del Veïnat, que va començar a planificar-se fa uns mesos pel departament d’infraestructures i conservació del Port arran de diverses peticions del veïns del barri mariner de Tarragona.Aquestes actuacions pactades amb els veïns del barri compten amb quatre línies d’actuació principals: restauració d’elements malmesos, millora de la seguretat, millora de la comoditat i millora de la imatge de l’entorn urbà. El pantalà del Serrallo La primera gran inversió va ser el projecte de reforma del Pantalà del Serrallo per un import de 415.000 euros (IVA exclòs). Aquestes tasques de reforma va tenir com a objectiu la renovació de tota l’estructura del Pantalà, així com la reposició dels punts de suport entre els elements de l'estructura. Una obra consolidada el passat octubre de 2022.Els parcs infantils davant del Tinglado 4 del Moll de Costa, construïts pel Port de Tarragona l’any 2013 i ampliats l’any 2017, també han gaudit de noves zones d’ombra perquè els més petits de la casa puguin gaudir dels diferents elements dels mobiliari durant tot l’any. L’objectiu d’aquesta instal·lació va ser que una part d’entre el 40 i el 50 % del total de la superfície de cadascun dels dos parcs infantils quedessin sota l’ombra perquè durant les temporades d’estiu, quan les temperatures són més elevades, es pugui seguir utilitzant el mobiliari de jocs infantils.Per aprofitar les hores de sol en les èpoques de l’any on aquest és menys intens, es va decidir deixar una part de cada parc al descobert. Es van instal·lar uns 217 metres quadrats de material flexible que projectarà l’ombra que es subjecta mitjançant una estructura d’acer galvanitzat col·locada en els extrems dels propis parcs infantils. El pressupost per realitzar aquesta instal·lació va ser de 136.120,98 euros (IVA exclòs).Acció implementada el juny de 2022. Restauració de l’entorn del pont de la Petxina L’exitosa iniciativa artística que va omplir les parets del Serrallo amb cultura urbana que realçava la identitat històrica del barri continuarà amb la nova proposta conjunta entre l'Associació de Veïns i el Port de Tarragona. Aquest projecte amplia les oportunitats per a que artistes deixin la seva empremta al barri amb una nova paret ubicada al pont de la Petxina. Aquesta paret està ubicada en un dels accessos al barri del Serrallo pel carrer Pere Martell en la confluència entre el Barri del Port i Torres Jordi.És un dels dos passos per sota de la via del tren al barri i que es restaurarà per donar la benvinguda a totes i tots els veïns. El cost d’aquesta rehabilitació amb altres petites actuacions consistents en reparacions i accions en diferents punts del barri van suposar una inversió d’aproximadament d’uns 100.000 euros. Accions consolidades en els darrers dotze mesos.