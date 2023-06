Continuen els atacs contra els autobusos urbans de Tarragona

Els atacs contra els autobusos urbans de Tarragona continuen . Així ho assegura l'i el mateix comitè d'empresa, que en un comunicat conjunt alerten que "actes que fa un temps eren esporàdics, però, en els darrers mesos s'han incrementat exponencialment"."Ni l'empresa ni el comitè podem consentir, de cap manera, que es, ni la seguretat dels usuaris i usuàries que fan ús del servei d'autobusos municipals. Per altra banda, també ens preocupen els costos que suposen els arranjaments materials, així com els trastorns que s'originen al servei d'autobusos", expliquen.Per part de l'empresa s'està treballant conjuntament amb la Guàrdia Urbana per tal de sancionar als autors dels fets. "Necessitem la col·laboració de tothom per aconseguir erradicar aquests actes vandàlics", diuen.