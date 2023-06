​L’artista reusenca Lau Noah publica «Libertad» amb Jorge Drexler, el segon avançament del seu disc «A dos»

L’artista reusencaha publicat aquest divendres Libertad, el segon avançament del seu disc ‘A Dos’ que compta amb la col·laboració del músic i compositor. Es tracta d’un tema enregistrat a l’estudi del cantautor aamb només un parell de micròfons i vol ser una “oda” a l'afany humà de despullar-se “de tot el que el manté captiu” i de la fascinació pel significat de la paraula que dona títol a la cançó.Pel que fa a l’àlbum, es publicarà el 2024 i comptarà amb diverses col·laboracions d’artistes nacionals i internacionals, com per exemple el britànic Jacob Collier, amb qui va publicar el primer avançament del treball amb If a tree falls in love with a river.Lau Noah és una compositora catalana, nascuda a, multinstrumentista i autodidacta amb residència a Nova York des de fa 9 anys. Noah ha tocat a la prestigiosa plataforma Tiny Desk Concerts als Estats Units, a més de col·laborar amb músics de renom com. A Dos serà el seu primer àlbum amb cançons en castellà i anglès.