Els Mossos detenen un menor acusat de cometre un robatori violent en un pis de Tarragona

Elshan detingut un jove menor d'edat com a presumpte autor d'un robatori amb violència en un pis del. Els fets van tenir lloc aquest dimecres a les sis de la tarda, quan la víctima va trucar al 112 i va alertar que havien entrat al seu domicili i l'havien agredit, segons ha publicat El Caso i ha confirmat l'ACN.Fonts policials han assegurat que la investigació continua oberta i descarten donar més detalls de quin hauria estat el motiu del robatori i de si es tractaria d'un assalt per drogues. Segons els Mossos, la víctima presentava ferides lleus i no es pateix per la seva vida. La previsió és que el detingut passi a fiscalia de menors en les pròximes hores.