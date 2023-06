El PACMA exigeix a l'Ajuntament de Valls que no utilitzi un colom viu al bec de l'Àliga durant la festa major

Elexigeix un any més a l'que no utilitzi un, lligat i col·locat al bec de la figura de l'durant la festa major de. Des del partit asseguren que han rebut imatges que "evidencien la qüestionable situació de l'animal i mostren a trabucaires a molt poca distància, mentre aquest es troba totalment immobilitzat".A través d'un comunicat asseguren que "és totalment anacrònic posar a animals en aquesta mena de situacions, fent perillar fins i tot la seva vida. La societat actual ja no ho tolera". Des de la UAF, l'entitat que porta l'àliga, insisteixen en què cada any l'ajuntament contracta un veterinari per tenir cura de l'ocell, seguint un protocol de benestar animal.