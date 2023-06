Entra en funcionament el nou centre de rehabilitació de Falset

Servei de matins

Els usuaris de l'compten des d'ara amb unadaptat a les necessitats actuals i futures del municipi i de tota la seva zona d'influència. Amb un pressupost d', el projecte ha fet possible obrir un recinte amb 393 metres quadrats de superfície per afrontar amb garanties la demanda existent.Situat darrere del CAP Falset, al, presenta una sala de consulta polivalent per a ús de metge rehabilitador i fisioterapeuta, també una altra que inclou espais per a tractaments de grups i boxs específics en funció de les patologies. A banda, el centre disposa d'una sala de rehabilitació i dues més de consulta, entre altres serveis.El servei es fa, principalment, a la planta baixa, on hi sobresurt un cos alçat que correspon a la sala de rehabilitació amb l'objectiu de proporcionar llum i major privacitat als usuaris. També neix la passarel·la de connexió amb el CAP i que entrarà en funcionament més endavant sense impedir, però, l'inici d'activitat.La gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona,, valora positivament l'obertura del nou centre de rehabilitació de Falset: "era necessari i complim així amb una lògica demanda tant dels usuaris com dels professionals. Des d'ara disposem d'un espai amb les condicions òptimes i que és capaç de donar resposta als requeriments actuals i als que puguin sorgir més endavant".L'activitat extrahospitalària es realitza de 8 a 15.15 hores: dilluns, dimecres i divendres, ambulatòria; dimarts, domiciliària; els dijous, tant ambulatòria (de 8 a 11.30 hores) com domiciliària (de 12 a 15.15 hores) i segons demanda de derivacions.L'activitat grupal i comunitària funciona els divendres, atenent patologies osteomusculars de baixa complexitat. Dos divendres al mes i en horari de 8 a 11.30 hores i de 8 a 15.15 hores, s'atenen casos propis de metge rehabilitador i aquells que, iniciat el procés per la fisioterapeuta, evolucionen desfavorablement. La cartera extrahospitalària comprèn patologies neurològiques i osteomusculars de mitjana i alta complexitat, així com limfedemes i alteració del sòl pelvià, entre altres.Fins ara, l'equip de rehabilitació treballava a les instal·lacions del pavelló municipal gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament de Falset per evitar que els usuaris haguessin de desplaçar-se fins a Reus. Amb el nou equipament, s'apropen les prestacions especialitzades i les unitats de suport a l'Atenció Primària dins una Àrea Bàsica de Salut que suma 6.632 habitants.