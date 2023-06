Tarragona serà per primer seu d'un campus internacional de bàsquet

serà la seu, per primera vedada, del, un campus internacional de bàsquet que compta amb la col·laboració dei l'organització del(CBT) i l'empresa. Entre els pròxims dies 3 i 14 de juliol, la ciutat acollirà una quarantena d'esportistes d'entre 15 i 26 anys d'arreu de l'Estat espanyol i de països com. Seran, però, més d'una seixantena de persones (entre personal tècnic i familiars) les que faran estada a Tarragona. L'activitat esportiva es durà a terme alEls esportistes que participaran en el Summer Camp són jugadors de les; de segones divisions d'Hongria i Polònia; deli de la lliga universitària canadenca. Molts dels jugadors són internacionals absoluts o de categories inferiors en els seus països. Entre tots ells destaquen, per la seva llarga trajectòria,"Acollir aquest campus internacional evidencia un cop més que Tarragona és una autèntica capital esportiva amb instal·lacions de primer nivell que generen un atractiu afegit a les nombroses potencialitats que té la ciutat", ha destacat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona,, que afegit que amb el Summer Camp "es torna a demostrar la gran capacitat organitzativa per part d'administracions i entitats a l'hora d'organitzar esdeveniments tan valuosos com aquest"."A partir de la setmana vinent, el Summer Camp Tarragona serà una realitat gràcies a l'esforç, la constància i la il·lusió de nombroses persones a qui donem les gràcies i la més sincera enhorabona. Des de l'Ajuntament de Tarragona estem, sempre, al costat de totes les federacions, entitats i clubs perquè facin realitat totes les metes que es proposen", ha conclòs Álvarez."La intenció és organitzar aquest campus cada any a Tarragona, ja que és una ciutat amb un gran atractiu esportiu, un municipi que estima i dona suport a l'esport i que disposa d'unes instal·lacions magnífiques. A més a més, Tarragona té un gran atractiu turístic tant pels esportistes com pel personal tècnic i les famílies", ha manifestat el director de l'empresa Dynamics Global Management,El Summer Camp ofereix a tots els esportistes participants un treball físic en el qual a partir d'una sèrie d'avaluacions físiques i motores, els preparadors físics generen plans de treball individualitzats. També es desenvolupa un treball de tàctica enfocat a la millora del joc, una analítica de dades psicofísiques i esportives; i sessions de mentoria. A més a més, cada jugador tindrà un mínim de tres hores de treball personalitzat tant en l'àmbit tècnic com tàctic. Tot el personal entrenador té experiència en les lligues ACB i LEB Or.