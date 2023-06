L'ACA estudia buidar el pantà de Riudecanyes per poder salvar els avellaners del Baix Camp i el Tarragonès

Reg d'emergència amb aigua de la depuradora

L'estudia buidar el pantà deper tal de poder regar i salvar els avellaners del. D'aquesta manera, es. Segons ha pogut saber l'ACN, aquesta mesura es podria prendre els pròxims dies.Abans, però, s'ha de garantir l'aigua potable pel municipi ja que Riudecanyes s'abasteix únicament del pantà i fonts dasseguren que la prioritat és l'aigua de boca. Per això, la setmana vinent, una empresa farà una prospecció per obrir un nou pou. Paral·lelament, Acció Climàtica negocia amb l'empresa Forestal Catalana la retirada de peixos per evitar una mortaldat d'aquests si es buida el pantà.Des de l'anterior mandat, l'Ajuntament està estudiant la possibilitat d'abastir-se d'aigua freàtica, "ser autosuficients", diu l'alcalde de Riudecanyes, Ernest Roigé, a l'ACN. A més, l'equip de govern està realitzant obres per arranjar l'accés als dipòsits d'aigua perquè s'hi pugui arribar amb camions cisterna. Contemplen que conforme baixi la quantitat d'aigua del pantà, aquesta perdrà qualitat i caldrà diluir-la amb aigua externa. Són dos projectes que treballen des de fa com a mínim dos anys, asseguren, tot i que reconeixen que la situació de sequera els ha "accelerat".Aquest divendres hi ha prevista una reunió entre l'ACA i l'ajuntament per abordar tota aquesta qüestió.D'altra banda, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes està preparant un document tècnic per tirar endavant el reg d'emergència, licitar el projecte i executar les obres per tal de poder utilitzar l'aigua regenerada de la depuradora de Reus. Fonts de la Comunitat de Regants expliquen que és una feina que hauria de fer el departament d'Acció Climàtica, però que si es fa des d'un ens públic, el projecte no s'adjudicaria fins a la tardor.Els regants calculen que hauran de construir entre set i vuit quilòmetres de canonada per bombejar l'aigua de la depuradora a la xarxa de la comunitat de Riudecanyes. Aquesta infraestructura no estaria enllestida fins al mes d'agost, unes setmanes "crucials" pels avellaners. Per això, abans preveuen poder utilitzar l'aigua que queda al pantà.