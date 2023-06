El nou pont del polígon d'Entrevies de Tarragona serà una realitat el 2026

Algunes empreses es plantejaven marxar

El nou pont delserà una realitat el 2026. Així ho ha anunciat aquest dimecres el secretari general d’Infraestructures del(Mitma),. El projecte executiu es preveu que estigui enllestit a finals de l'any vinent per tal que es puguin licitar les obres.La previsió és que els treballs s'iniciïn el 2025 i que s'executin en un termini d'un any. L'actuació suposarà una inversió al voltant dels. Tot i que el projecte bàsic encara s'ha d'acabar de definir, la infraestructura tindrà una amplada de deu metres i una. La seva construcció permetrà millorar l'accés al polígon i la seva seguretat.Segons ha explicat el secretari d'Infraestructures, el projecte bàsic del nou pont es redactarà en els pròxims sis mesos i es preveu que l'executiu estigui finalitzat en un any com a màxim. A l'espera de projecte definitiu, la nova construcció tindrà, en global, poc més de 200 metres de longitud, dels quals 20 es destinaran al pont. També disposarà de voreres i carril bici i se situarà al carrer PP13 amb el delFlores ha afirmat que la nova infraestructura suposarà una obertura de polígon industrial cap a la nacional 340 i que millorarà els actuals accessos "enrevessats". Alhora, resoldran els problemes de les zones inundables. "Permetrà una obertura de la seva connectivitat, sense aquestes mancances", ha valorat. A banda, Flores ha assegurat que l'actuació no serà "complicada" i que confia que tingui la menor afectació en el trànsit ferroviari, ja que es construirà amb bigues prefabricades, les quals es podrien instal·lar durant la nit.Tot i que fa anys que el sector econòmic del territori reclama aquesta obra, l'actuació es va incorporar a última hora als pressupostos generals de l'Estat, gràcies a l'esmena d'. Preguntat sobre aquesta qüestió, Flores ha defensat que la ministra Raquel Sánchez ha desencallat el projecte en tal sols una setmana: "No gastarem els 2 milions d'euros aquest any si no que els necessitarem el 2025 i 2026, és una esmena que hi és, però per nosaltres el més importants és el compromís de la ministra i que la cambra ens ho ha demanat; hem impulsat aquesta actuació com moltes altres, que amb esmena o no, permet amillorar la permeabilitat de la seva infraestructura".L'alcalde de Tarragona,, ha celebrat el compromís del Ministeri i ha asseverat que el pont és molt necessari per evitar que les empreses del polígon marxin. Algunes d'elles havien alertat d'aquesta possibilitat sinó es feia l'obra. "No és només un pont, ens fa guanyar competitivitat i seguretat, ens permet salvar llocs de feina perquè amb aquesta infraestructura el futur del polígon es garanteix", ha subratllat.Per la seva banda, la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona,, ha lamentat les "deficiències" que pateix la zona industrial i ha qualificat de dia "històric" l'anunci de la inversió. El polígon d'Entrevies és el més antic de la ciutat i acull prop d'una cinquantena d'empreses, que donen feina a 1.200 treballadors.