Preocupació dels clubs per l’increment de motos aquàtiques a les platges de Tarragona

Les seccions esportives de natació d’aigües obertes del, el, eli l’, han emès un comunicat aquest dimecres per mostrar públicament la seva preocupació i rebuig davant l’increment de presència dea les platges de Tarragona.La "" d’aquestes embarcacions de motor que segons el comunicat "sovint s’apropen i fins i tot traspassen a gran velocitat la línia de" suposa un increment deque poden patir elsque practiquen la natació al mar i també d’altres esports de no motor com eli la. Aquesta intensificació d’embarcacions de motor "és fruit de la recent obertura de negocis de lloguer de motos aquàtiques al port esportiu de Tarragona", asseguren.A mode d’exemple, darrerament els esportistes han presenciat diversos "" com ara pujar quatre persones damunt la moto, jugar a fer bolcar un grup d’alumnes que anaven en caiac davant del Club de Vela Platja Llarga o realitzar slaloms a les boies d'abalisament.A més, els nedadors de Tarragona consideren que "en el context de crisi energètica i de canvi climàtic que vivim actualment, aquest increment d’embarcacions de motor a les platges va en clara contraposició de la imatge que hauria de transmetre la nostra ciutat a nivell de protecció mediambiental i valors formatius".Per aquestes raons, reclamem a l’ajuntament i resta autoritats que, per una banda, "es faci una regulació urgent" de la circulació d’aquest tipus d’embarcacions a les platges i, per una altra, demanen "una decidida aposta per diferenciar la nostra ciutat com un destí turístic esportiu lliure de motor al mar".