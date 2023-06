Demanen que es retiri la causa contra els activistes que van bloquejar el transvasament del riu Siurana

A judici el 30 de juny

ha demanat que es retiri la causa contra els dos activistes que el pròxim 30 de juny seran jutjats per haver bloquejat elcap all'any 2017, enmig d'una acció de protesta. El sindicat ha manifestat en un comunicat quei "coercitiva".L'entitat també ha afirmat que "tot i no compartir el 100% de les demandes dels activistes", sí que estan d'acord, en què és necessari "un millor aprofitament dels recursos hídrics". Per aquest motiu, reclamen un pla integral a la conca del riu Siurana que englobi "totes les necessitats d'una manera sostenible davant les conseqüències de la crisi climàtica al territori".Des d'Unió de Pagesos també han anunciat que s'han aconseguit el compromís polític per impulsar la construcció de les infraestructures necessàries que permetin la reutilització de les aigües de la depuradora de Reus.Així mateix, s'ha acordat que es realitzi amb "immediatesa" les obres que han de garantir l'abastiment d'aigua a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes davant la situació de sequera. Un panorama que, segons alerten, podria comportar la "desaparició d'una part molt important del sector agrari".La previsió és que aquest 30 de juny es jutgin els dos activistes deli del Riu Siurana Viu,, als Jutjats de Reus. La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, acusació particular, demana quatre anys de presó i multes de més de 7.000 euros pels delictes d'usurpació en la seva modalitat de distracció de les aigües, per coaccions subsidiàriament, i per danys agreujats. Per la seva banda, la fiscalia sol·licita pel delicte d'usurpació i per un de lleu de danys sancions de 3.240 euros per als dos investigats i una indemnització de responsabilitat civil xifrada en 4.498 euros.